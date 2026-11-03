به گزارش کردپرس، اعتراض دانش‌آموزان به سیاست آموزشی دولت موقت سوریه در قبال زبان کُردی در مناطق مختلف منطقه جزیره ادامه دارد. دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان با برگزاری تجمع و صدور بیانیه، تصمیم وزارت آموزش سوریه برای اختصاص تنها سه ساعت در هفته به آموزش زبان کُردی در سال تحصیلی ۲۰۲۶-۲۰۲۷ را مورد انتقاد قرار داده و آن را مغایر با حقوق زبانی و آموزشی کُردها دانستند.

به نوشته آژانس خبری هاوار، در تازه‌ترین مورد، دانش‌آموزان مدرسه «یوسف العظمه» در شهر دیرک در هشتم سپتامبر دست به تجمع اعتراضی زدند. دانش‌آموزان ابتدا در محوطه مدرسه گرد هم آمدند و با خواندن سرود کُردی، راهپیمایی خود را به سمت مجتمع آموزشی این شهر آغاز کردند.

معترضان در جریان این راهپیمایی با سر دادن شعارهایی از جمله «زبان ما هویت ماست»، «بدون زبان کُردی زندگی وجود ندارد» و «زبان خود را می‌خواهیم»، خواستار تقویت جایگاه زبان کُردی و تبدیل آن به زبان اصلی تدریس در تمامی دروس مدارس شدند.

دانش‌آموزان پس از تجمع مقابل مجتمع آموزشی، به ساختمان مدیریت ناحیه دیرک رفتند و با شیرو شرو، مدیر این ناحیه، دیدار کردند. آنان در این دیدار خواستار به‌رسمیت‌شناختن رسمی زبان کُردی، تدریس تمامی برنامه‌های درسی به این زبان و توقف حضور در کلاس‌ها تا زمان تحقق این مطالبات شدند.

شیرو شرو نیز در واکنش به مطالبات دانش‌آموزان، حمایت خود را از حق تحصیل به زبان مادری اعلام کرد و گفت: «ما از حق دانش‌آموزان برای تحصیل به زبان مادری خود حمایت می‌کنیم و برای رسمی شدن زبان کُردی در سوریه جدید تلاش می‌کنیم.»

وی همچنین تأکید کرد که مطالبات دانش‌آموزان از مسیرهای قانونی به نهادهای مسئول منتقل خواهد شد. شرو با اشاره به ادامه تلاش‌ها برای حفاظت از زبان کُردی، بر حق تمامی جوامع سوریه برای آموزش و استفاده از زبان مادری خود در تمام مقاطع تحصیلی تأکید کرد.

هم‌زمان، در منطقه گرکه‌لگه نیز دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان به تصمیم وزارت آموزش سوریه اعتراض کردند. دانش‌آموزان مدرسه شهید سردار در شهرک رمیلان با صدور بیانیه‌ای، اختصاص تنها سه ساعت در هفته به آموزش زبان کُردی را رد کرده و خواستار تضمین حق تحصیل به زبان مادری شدند.

این بیانیه که توسط دانش‌آموزی به نام حسن علی قرائت شد، تصمیم وزارت آموزش را نقض حقوق مشروع کُردها توصیف کرد و آن را از نظر آموزشی، اجتماعی و دموکراتیک نامناسب و غیرقابل‌قبول دانست. در این بیانیه همچنین تأکید شد که محدود کردن آموزش زبان کُردی با حقوق قانونی ملل در زمینه استفاده از زبان مادری مغایرت دارد.

دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان از وزارت آموزش دولت موقت سوریه خواستند این تصمیم را لغو و اصلاح کند و زمینه تدریس تمامی دروس مدارس در مناطق کُردنشین به زبان کُردی را فراهم آورد. آنان اعلام کردند تا زمانی که زبان کُردی به‌عنوان زبان آموزش در تمامی دروس پذیرفته نشود، در کلاس‌های درس حاضر نخواهند شد.

در روستای سکرا در نزدیکی شهر گرکه‌لگه نیز دانش‌آموزان مدرسه شهید شیوان با انتشار بیانیه‌ای جداگانه، مخالفت خود را با محدودیت آموزش زبان کُردی اعلام کردند. این بیانیه توسط دانش‌آموزی به نام سوتلانا حاجو قرائت شد.

دانش‌آموزان این روستا نیز از دولت موقت سوریه خواستند در تصمیم خود تجدیدنظر کرده و حق ادامه تحصیل به زبان کُردی را تضمین کند. آنان تأکید کردند تا زمانی که حق آموزش به زبان مادری به رسمیت شناخته نشود، به مدارس بازنخواهند گشت.

این اعتراض‌ها در حالی ادامه دارد که تصمیم وزارت آموزش دولت موقت سوریه برای محدود کردن آموزش زبان کُردی به سه ساعت در هفته، به یکی از محورهای اختلاف میان مطالبات آموزشی و زبانی کُردها و سیاست‌های آموزشی دولت جدید سوریه تبدیل شده است.