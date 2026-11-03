ابهام در میزان تولید نفت اقلیم کردستان؛ بغداد خواستار نظارت مشترک شد

محمد تمیم، معاون نخست‌وزیر عراق، با اشاره به اختلاف میان بغداد و اربیل درباره میزان تولید روزانه نفت اقلیم کردستان، اعلام کرد دولت عراق خواستار نظارت مشترک کمیته‌های فنی بر شمارشگرهای نفت و ثبت روزانه میزان تولید برای تعیین رقم واقعی تولید اقلیم است.

به گزارش کردپرس، محمد تمیم، معاون نخست‌وزیر عراق در امور اقتصادی، با اشاره به اختلاف میان بغداد و اربیل درباره میزان تولید نفت اقلیم کردستان، بر ضرورت شفافیت در میزان تولید و صادرات نفت این منطقه تأکید کرد و خواستار نظارت مشترک کمیته‌های فنی بر میزان تولید روزانه نفت اقلیم شد.

محمد تمیم اعلام کرد که در حالی که اقلیم کردستان میزان تولید نفت خود را حدود ۲۶۵ هزار بشکه در روز اعلام می‌کند، برخی گزارش‌ها ارقام بالاتری را مطرح کرده‌اند.

به گفته وی، گزارش شرکت «مک‌کنزی» که با همکاری اقلیم کردستان تهیه شده، میزان تولید را بین ۴۲۵ تا ۴۵۵ هزار بشکه در روز برآورد کرده است.

وی افزود که برخی گزارش‌های دیگر نیز ارقام بالاتری، از جمله حدود ۶۰۰ تا ۶۵۰ هزار بشکه در روز، برای تولید نفت در اقلیم مطرح کرده‌اند، اما دولت عراق نمی‌خواهد بر سر یک رقم مشخص متوقف بماند و خواستار تعیین میزان واقعی تولید از طریق سازوکاری فنی و شفاف است.

معاون نخست‌وزیر عراق تأکید کرد که حتی اگر میزان واقعی تولید متفاوت از ارقام مطرح‌شده باشد، دولت مرکزی آماده پرداخت سهم کامل اقلیم کردستان است، مشروط بر اینکه رقم نهایی واقعی، دقیق و مورد توافق دو طرف باشد.

محمد تمیم گفت نخست‌وزیر عراق از اقلیم کردستان خواسته است به کمیته‌های فنی مشترک بغداد و اربیل اجازه دهد شمارشگرهای نفت را به‌صورت مشترک و روزانه پایش کنند و میزان تولید هر روز را به بغداد گزارش دهند تا در پایان هر ماه، مجموع تولید بر اساس داده‌های دقیق مشخص شود.

وی تأکید کرد: «من به دولت اقلیم کردستان اعتماد دارم» و افزود که هدف از تشکیل کمیته‌های مشترک، دستیابی به ارقام دقیق و جلوگیری از اختلاف درباره میزان واقعی تولید نفت است.

محمد تمیم همچنین گفت نخست‌وزیر عراق آماده گفت‌وگو درباره همه مسائل مربوط به روابط بغداد و اربیل بدون محدودیت است و تأکید کرد که دولت مرکزی خواهان پرداخت بدون مانع حقوق کارکنان اقلیم کردستان است.

وی با رد هرگونه رویکرد خصمانه علیه اقلیم کردستان، شهروندان یا کارکنان آن، گفت اقدامات دولت مرکزی با هدف مجازات اقلیم به دلیل اختلافات سیاسی انجام نمی‌شود و اختلاف موجود صرفاً ناشی از تفاوت دیدگاه میان دولت مرکزی و دولت اقلیم است.

محمد تمیم همچنین از ادامه گفت‌وگوها درباره بودجه خبر داد و اعلام کرد بر اساس نتایج سرشماری عمومی جمعیت، سهم اقلیم کردستان در بودجه ۱۲.۷ درصد تعیین شده است.

در همین حال، وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان پیشتر اعلام کرده بود که میزان تولید نفت اقلیم حدود ۲۵۵ هزار بشکه در روز است و صادرات نفت اقلیم به ترکیه تحت نظارت نمایندگان وزارت نفت فدرال عراق انجام می‌شود.