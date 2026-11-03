صادرات نفت سومو از خط لوله اقلیم کردستان دو برابر شد

شیخ باز رئوف:

شیخ باز رئوف، رئیس شورای مدیریت گروه شرکت‌های کار، از افزایش صادرات نفت شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو) از طریق خط لوله نفت اقلیم کردستان از ۲۵۰ هزار به ۵۰۰ هزار بشکه در روز خبر داد.

به گزارش کردپرس، شیخ باز رئوف، رئیس هیئت‌مدیره گروه شرکت‌های کار، اعلام کرد شبکه گاز طبیعی در اقلیم کردستان با موفقیت یکپارچه شده است و اکنون گاز تولیدشده در اقلیم از طریق یک شبکه گسترده و یکپارچه خط لوله، از کورمور تا دهوک منتقل می‌شود.

وی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت که این اقدام، گامی مهم در زمینه امنیت انرژی و ایجاد زیرساختی اساسی برای توسعه بیشتر بخش صنعتی در اقلیم کردستان به شمار می‌رود. شیخ باز رئوف همچنین اعلام کرد که میزان صادرات نفت شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو) از طریق خط لوله نفت اقلیم کردستان از ۲۵۰ هزار به ۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته است. وی افزود: اگر خط لوله نفت اقلیم کردستان به حداکثر ظرفیت صادراتی خود، یعنی یک میلیون بشکه در روز برسد، نزدیک به ۳۳ درصد از مجموع تولید نفت عراق از طریق این خط لوله به بازارهای جهانی صادر خواهد شد.