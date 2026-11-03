دادگاه حکم بازداشت رئیس حزب سوسیال دمکرات کردستان را صادر کرد

دادگاه تحقیق چمچمال حکم بازداشت محمد حاجی محمود، رئیس حزب سوسیال دمکرات کردستان را به دلیل عدم حضور وی در موعد مقرر در برابر دادگاه و در پی شکایت مربوط به مقر این حزب در منطقه تکیا صادر کرد.

به گزارش کردپرس، بر اساس یک سند رسمی، دادگاه تحقیق چمچمال حکم بازداشت محمد حاجی محمود، رئیس حزب سوسیال دموکرات کردستان، را صادر کرده است.

یک منبع نیز اعلام کرده که این شکایت به مقر حزب سوسیال دموکرات کردستان در شهر تکیە، از توابع شهرستان چمچمال، مربوط است.

در سند صادرشده از سوی دادگاه تحقیق چمچمال که به امضای محمد ستار عبدالله، قاضی دادگاه، رسیده، دستور بازداشت محمد حاجی محمود صادر و از تمامی اعضای دستگاه قضایی و نیروهای مربوطه خواسته شده است وی را شناسایی و بازداشت کنند. بر اساس این سند، محمد محمود احمد حسن، معروف به محمد حاجی محمود، متولد سال ۱۹۵۳ و ساکن روستای گلخانه در استان حلبچه و رئیس حزب سوسیال دموکرات کردستان است.

دادگاه تحقیق چمچمال در حکم خود اعلام کرده است که شکایت قانونی علیه محمد حاجی محمود ثبت شده و وی در موعد مقرر در برابر دادگاه حاضر نشده است؛ ازاین‌رو دادگاه بر اساس ماده ۱۱ قانون شماره ۳ سال ۲۰۱۸ مربوط به رفع تجاوز به املاک و اراضی، حکم بازداشت وی را صادر کرده است.

یک منبع آگاه نیز گفته است که این پرونده به مقر حزب سوسیال دموکرات کردستان در منطقه تکیا مربوط است؛ ملکی که از سوی دادگاه به‌عنوان مورد تجاوز به ملک تلقی شده و به دلیل حاضر نشدن رئیس حزب در برابر قاضی برای پاسخگویی به شکایت، حکم بازداشت وی صادر شده است.