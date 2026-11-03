شورای مردمی شنگال در واکنش به انتقادات حزب دمکرات کردستان، ضمن حمایت از روند «همگرایی دمکراتیک» در این منطقه، تأکید کرد که حل مسئله شنگال بدون به رسمیت شناختن اراده جامعه ایزدی و تضمین حق خودمدیریتی این جامعه امکان‌پذیر نیست.

به گزارش کردپرس، شورای مردمی شنگال با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به انتقادات حزب دمکرات کردستان، تأکید کرد که روند «همگرایی دموکراتیک» در شنگال را مثبت می‌داند و خواستار به رسمیت شناخته شدن اراده جامعه ایزدی در تصمیم‌گیری درباره آینده این منطقه شد.

این شورا اعلام کرد که همگرایی دمکراتیک در شنگال تنها به یک نهاد یا نیروی خاص محدود نمی‌شود، بلکه تمامی نهادها و ساختارهای جامعه ایزدی را دربرمی‌گیرد و آن را حقی مشروع برای این جامعه دانست.

شورای مردمی شنگال تأکید کرد که ادغام نیروهای نظامی در نهادهای امنیتی عراق، طرحی تحمیل‌شده از خارج نیست، بلکه بر اساس اراده جامعه ایزدی شکل گرفته و هدف آن حفاظت از دستاوردها و تأمین امنیت و ثبات جامعه ایزدی است. این شورا با اشاره به اینکه شنگال سال‌ها در چارچوب مناطق مورد مناقشه قرار داشته است، گفت حل مشکلات تاریخی و اجتماعی این منطقه با دولت مرکزی عراق را یک گام اساسی می‌داند و تأکید کرد که مسئله شنگال، مسئله یک جامعه و یک باور است و نمی‌توان آن را صرفاً از طریق یک نیروی محدود حل کرد.

در بخش دیگری از بیانیه آمده است که حل مشکلات جامعه شنگال بدون به رسمیت شناختن اراده جامعه ایزدی پذیرفتنی نیست و هر توافقی که بدون در نظر گرفتن این اراده انجام شود، از سوی جامعه ایزدی پذیرفته نخواهد شد.

شورای مردمی شنگال خواستار به رسمیت شناخته شدن جایگاه ویژه شنگال، ایجاد اداره خودگردان برای این منطقه و تضمین حق خودمدیریتی و حفاظت از جامعه ایزدی شد و اعلام کرد که تلاش‌ها برای به رسمیت شناخته شدن اداره خودگردان شنگال ادامه خواهد داشت.

این شورا همچنین در واکنش به مواضع حزب دموکرات کردستان، از همه طرف‌های مرتبط، به‌ویژه رهبری حزب دموکرات، خواست به اراده جامعه ایزدی احترام بگذارند و تأکید کرد که جامعه ایزدی مانند هر جامعه دیگری حق دارد درباره آینده خود تصمیم بگیرد و امنیت و آرامش خود را تأمین کند.

شورای مردمی شنگال همچنین تأکید کرد که «مسئله ایزدی‌ها» موضوعی ملی و بین‌المللی است و هیچ طرفی حق ندارد آن را کم‌اهمیت جلوه دهد. این شورا تلاش برای پیوند دادن مسئله شنگال با موضوع «کرد بودن یا نبودن ایزدی‌ها» را انحراف عمدی از مسائل اصلی جامعه ایزدی دانست و گفت این موضوعات نباید جامعه ایزدی را از مطالبات اصلی خود دور کند.