کردپرس
افزایش خودسرانه قیمت نان سنگک آزاد در کردستان غیرقانونی است
خبر ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ ۱۱:۰۳ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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افزایش خودسرانه قیمت نان سنگک آزاد در کردستان غیرقانونی است

سرویس کردستان - مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان گفت: نرخ مصوب نان سنگک آزاد 25 هزار تومان است و هرگونه افزایش خودسرانه قیمت این محصول در واحدهای نانوایی تخلف محسوب می شود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

به گزارش کرد پرس، حسین رحیمیان در گفت وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: گزارش هایی مبنی بر افزایش غیرقانونی قیمت نان سنگک آزاد در برخی نانوایی های استان دریافت شده است که نرخ این محصول را تا 40 و حتی 50 هزار تومان افزایش داده اند.

وی افزود: در صورت تشکیل پرونده تخلف از سوی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، تعزیرات حکومتی در اسرع وقت به موضوع رسیدگی می کند و در صورت احراز تخلف، برخورد قانونی با واحدهای متخلف انجام خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با تأکید بر ضرورت رعایت نرخ های مصوب، بیان کرد: افزایش خودسرانه قیمت نان تخلف است و با نانوایی هایی که مرتکب این اقدام شوند، برابر ضوابط قانونی برخورد خواهد شد.

رحیمیان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در واحدهای صنفی و خدماتی، مراتب را از طریق سامانه تلفنی 135 یا درگاه اینترنتی 135.ir به تعزیرات حکومتی گزارش دهند تا در کوتاه ترین زمان ممکن رسیدگی شود.

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