کشف ١٣ کیلوگرم مواد مخدر مورفین در مهاباد

به گزارش کردپرس، سردار جمال سلمانی در تشريح جزئيات اين خبر اظهار کرد: مأموران پليس مبارزه با مواد مخدر شهرستان مهاباد در راستاي مبارزه بي امان با سوداگران مرگ، از ورود محموله مواد مخدر به اين شهرستان مطلع شدند.

او افزود: پلیس شهرستان مهاباد با انجام کار اطلاعاتي شبانه روزي و بهره گيري از شيوه هاي نوين پليسي موفق شد قاچاقچيان و خودروي حامل مواد را در يکي از محلات شهرستان شناسايي و در طي يک عمليات منسجم خودرو را متوقف کردند.

فرمانده انتظامي استان آذربایجان غربی ادامه داد: ماموران انتظامي در بازرسي از خودروي مذکور مقدار 13کيلوگرم مواد مخدر ازنوع مورفين که داخل خودرو جاسازي شده بود، کشف و در اين راستا يک دستگاه خودرو توقيف و 3 نفر متهم دستگير و براي سير مراحل قانوني تحويل مراجع قضائي شدند.

سردار سلمانی در پايان با تقدير از همکاري هاي خوب و به موقع مردمي با پليس، گفت: مبارزه با قاچاق موادمخدر همواره و با جديت از سوي پليس دنبال مي شود و سوداگران مرگ بدانند پليس با قاطعيت با آن ها برخورد خواهد کرد و از شهروندان تقاضا داريم، اخبار و اطلاعات خود پيرامون اين موضوع را از طريق تماس با شماره تلفن هاي 110 و 197 به پليس اطلاع دهند.