کردپرس
۲ هزار و ۱۰۱ نفر در کردستان زیر پوشش برنامه های سوادآموزی قرار می گیرند
خبر ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ ۰۹:۰۵ زمان مطالعه: 2 دقیقه (۰)
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۲ هزار و ۱۰۱ نفر در کردستان زیر پوشش برنامه های سوادآموزی قرار می گیرند

سرویس کردستان - معاون سوادآموزی آموزش و پرورش کردستان گفت: در سال تحصیلی ۱۴۰۵، تعداد ۲ هزار و ۱۰۱ نفر از افراد بی سواد و کم سواد استان در قالب برنامه های مختلف سوادآموزی تحت پوشش آموزش قرار می گیرند.

به گزارش کرد پرس، سه رکاو غفاری روز شنبه در نشست خبری اظهار کرد: فرآیند ثبت نام و کلاس گذاری سال تحصیلی جدید با ابلاغ دستورالعمل اجرایی آغاز شده و تا پایان آذرماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

وی افزود: دستورالعمل فعالیت های سوادآموزی به واحدهای اداری و آموزشی استان ابلاغ شده و مقدمات لازم برای تشکیل کلاس ها و اجرای برنامه های آموزشی فراهم شده است.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش کردستان با اشاره به تداوم رویکرد مدرسه محور در سوادآموزی اظهار کرد: امسال ۷۸ پایگاه سوادآموزی در مدارس استان راه اندازی می شود و برنامه های آموزشی با محوریت این پایگاه ها به اجرا درمی آید.

غفاری ادامه داد: علاوه بر این، ۶ مرکز یادگیری محلی سوادآموزی شامل چهار مرکز دولتی و ۲ مرکز مشارکتی در شهرستان ها فعالیت خواهند کرد که در کنار آموزش سواد پایه، مهارت آموزی به افراد بی سواد و کم سواد را نیز برعهده دارند.

وی با بیان اینکه سهمیه اختصاص یافته به استان در دوره های مختلف سوادآموزی در مجموع ۲ هزار و ۱۰۱ نفر است، گفت: این افراد در قالب ۳۰۷ کلاس آموزشی و در گروه سنی ۱۰ تا ۵۹ سال تحت پوشش قرار می گیرند.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش کردستان افزود: در کنار دوره های سوادآموزی، انتقال و تحکیم، برنامه های مکمل «نماز کلید بهشت» و «خواندن با خانواده» نیز در طول سال تحصیلی اجرا می شود.

غفاری با اشاره به اجرای برنامه های سوادآموزی در زندان های استان اظهار کرد: این برنامه با همکاری اداره کل زندان ها اجرا می شود و زندانیان بی سواد و کم سواد در دوران محکومیت خود آموزش می بینند و پس از قبولی، گواهی مربوطه را دریافت می کنند.

وی آموزش مهارت های رایانه ای به سوادآموزان دوره انتقال را از دیگر برنامه های امسال عنوان کرد و گفت: در این بخش، ۶۶ نفر در قالب ۱۱ کلاس آموزشی تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش کردستان با اشاره به اجرای فعالیت های آموزشی از طریق برون سپاری بیان کرد: حق الزحمه آموزش دهندگان به صورت ساعتی و براساس نرخ مصوب پرداخت می شود و مؤسسات واجد شرایط مسئولیت اجرای فعالیت های آموزشی، پرداخت حق الزحمه و بیمه افراد را برعهده دارند.

غفاری گفت: نظارت بر عملکرد مؤسسات طرف قرارداد و روند اجرای برنامه ها با هدف تضمین کیفیت آموزش و تحقق اهداف سوادآموزی در استان انجام خواهد شد.

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