بررسی ۱۲ پرونده ساخت وساز در بافت های تاریخی سنندج و بیجار

سرویس کردستان - مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان از بررسی ۱۲ پرونده درخواست ساخت وساز در بافت های تاریخی شهرهای سنندج و بیجار در شورای فنی معاونت میراث فرهنگی استان خبر داد.

به گزارش کرد پرس، پویا طالب نیا در جلسه بررسی این طرح ها، اظهار کرد: در نشست شورای فنی معاونت میراث فرهنگی استان، ۱۲ پرونده مربوط به درخواست های ساخت وساز در محدوده های تاریخی سنندج و بیجار مطرح و ابعاد فنی، معماری و حفاظتی طرح های پیشنهادی بررسی شد.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از هویت تاریخی و معماری بافت های ارزشمند شهری افزود: رعایت ضوابط و مقررات میراث فرهنگی و توجه به ویژگی های کالبدی، معماری و هویتی این محدوده ها از مهم ترین محورهای بررسی پرونده ها بود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان با بیان اینکه بافت های تاریخی سنندج و بیجار بخشی از هویت فرهنگی و تاریخی استان هستند، گفت: هرگونه ساخت وساز و مداخله کالبدی در این محدوده ها باید با توجه به معماری بومی، تناسبات حجمی، مقیاس ساخت وساز و الزامات حفاظتی انجام شود.

طالب نیا ادامه داد: بررسی کارشناسی طرح های ساختمانی در بافت های تاریخی با هدف ایجاد تعادل میان نیازهای توسعه شهری و ضرورت حفاظت از میراث معماری و فرهنگی صورت می گیرد تا ضمن پاسخ گویی به نیازهای شهروندان، از مداخلات ناسازگار با ساختار تاریخی و سیمای اصیل شهرها جلوگیری شود.

وی نقش جلسات شورای فنی را در بررسی تخصصی درخواست های ساخت وساز مهم دانست و افزود: این جلسات زمینه اتخاذ تصمیم های کارشناسی و هماهنگی در روند نظارت بر مداخلات ساختمانی در محدوده های تاریخی را فراهم می کند.