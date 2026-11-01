مشارکت مردمی، ظرفیت مهم توسعه و آبادانی روستاهاست

معاون استاندار کردستان:

سرویس کردستان - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان، مشارکت و خودیاری مردم را از ظرفیت های مهم توسعه روستاها دانست و بر بهره گیری دهیاران از این توان برای اجرای طرح های عمرانی و آبادانی مناطق روستایی تأکید کرد.

به گزارش کرد پرس، علی اکبر ورمقانی در جریان سفر به شهرستان سقز و در گردهمایی دهیاران این شهرستان که با حضور معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور برگزار شد، اظهار کرد: مشارکت و همراهی اهالی روستاها در تأمین منابع و اجرای طرح های عمرانی اقدامی ارزشمند و شایسته تقدیر است و دهیاران باید از این ظرفیت به نحو مطلوب استفاده کنند.

وی با تأکید بر ضرورت مشارکت عمومی در اجرای سرشماری نفوس و مسکن، حفظ جمعیت روستاها، توسعه صنایع تبدیلی و گسترش کشت محصولات کم آب بر، توجه به اقتصاد کشاورزی را از اولویت های توسعه مناطق روستایی برشمرد.

معاون استاندار کردستان با اشاره به ظرفیت های بخش کشاورزی استان، افزود: کشت محصولاتی همچون زعفران و پسته و همچنین توسعه کشت مکانیزه نخود، از جمله فرصت های مناسب برای رونق اقتصادی، اشتغال زایی و ایجاد درآمد پایدار در روستاهاست که باید مورد توجه و پیگیری جدی قرار گیرد.

ورمقانی همچنین بر ضرورت بازنگری در شیوه تخصیص اعتبارات دهیاری ها تأکید کرد و گفت: میزان محرومیت، فاصله از مرکز شهرستان و شرایط جغرافیایی روستاها باید به عنوان شاخص های اصلی در توزیع عادلانه اعتبارات مدنظر قرار گیرد.

وی بیان کرد: توجه به ظرفیت های بومی، مشارکت مردم و برنامه ریزی متناسب با شرایط هر منطقه، نقش مهمی در تحقق توسعه پایدار روستاها دارد.