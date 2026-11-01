کردپرس
هشدار بارش رگبار و سیلابی شدن معابر در آذربایجان غربی
خبر ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ ۱۱:۱۶ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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هشدار بارش رگبار و سیلابی شدن معابر در آذربایجان غربی

رییس پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی از ورود سامانه بارشی با رگبار متناوب باران به استان از فردا دوشنبه خبر داد و گفت: این سامانه تا پایان هفته در استان فعال خواهد بود.

به گزارش کردپرس، مهدی صابری بیان کرد: براساس بررسی آخرین الگوهای پیش یابی و با ورود امواج بارشی،  بپیش بینی می شود رگبار متناوب باران و رعدوبرق همراه با وزش باد گاهی شدید در استان شکل بگیرد.

او افزود: زمان شروع این مخاطره فردا دوشنبه است و به صورت رگبار باران و رعدوبرق، مه گرفتگی و تندباد لحظه ای خواهد بود.

صابری در باره منطقه اثر این سامانه گفت: سامانه بارشی کلیه مناطق استان تا را اواخر هفته جاری در بر می گیرد.

رییس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان گفت:  احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانه ها و مسیل ها، احتمال برخورد صاعقه، احتمال کاهش دید و لغزندگی در محورهای مواصلاتی، احتمال آسیب به سازه های سبک وجود دارد.

او در پایان توصیه ها کرد:  لازم است دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران آمادگی لازم را داشته باشند و مردم از تردد و اتراق در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها و فعالیت های کوهنوردی و سفرهای غیر ضروری خودداری کنند. 

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