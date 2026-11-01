تکثرگرایی سیاسی باید در سوریه تضمین شود

«ازهر احمد» عضو کمیته مرکزی حزب چپ کُرد در سوریه:

سرویس سوریه - عضو کمیته مرکزی حزب چپ کُرد در سوریه با تأکید بر ضرورت تضمین آزادی فعالیت احزاب سیاسی، اعلام کرد که آینده سوریه به تصویب قانون فعالیت احزاب و به‌رسمیت شناختن حقوق سیاسی جریان‌های مختلف در قانون اساسی این کشور وابسته است.

به گزارش کردپرس، «ازهر احمد» عضو کمیته مرکزی حزب چپ کُرد در سوریه، با اشاره به ضرورت تضمین تکثرگرایی سیاسی در این کشور، تأکید کرد که دولت موقت سوریه باید با بازنگری در رویکرد خود نسبت به احزاب و جریان‌های سیاسی، زمینه فعالیت آزادانه آنها را فراهم کند و حقوق احزاب را در قانون اساسی به رسمیت بشناسد.

ازهر احمد در گفت‌وگو با آژانس خبری هاوار اعلام کرد که آینده سیاسی سوریه به میزان بهره‌گیری دولت موقت از تجربه‌های گذشته و همچنین فراهم کردن فرصت فعالیت آزادانه برای احزاب و نیروهای سیاسی بستگی دارد.

وی با اشاره به سابقه فعالیت‌های سیاسی در سوریه، از پایان جنگ‌های جهانی اول و دوم تاکنون، گفت که به‌ویژه در منطقه جزیره، جنبش‌های سیاسی کُرد، سریانی و عرب نقش سازنده‌ای در پیگیری مطالبات جوامع مختلف و دفاع از حقوق آنها داشته‌اند.

این فعال سیاسی اظهار داشت: «اپوزوسیون صرفاً خواهان مخالفت با قدرت حاکم نبودند، بلکه تغییر بنیان نظام متمرکز و تحقق مطالبات جوامع مختلف را نیز دنبال می‌کردند. احزاب سیاسی کُرد، سریانی و عرب مطالباتی دارند که از نظر شرایط و جایگاه اجتماعی و سیاسی، قابل طرح و پیگیری است.»

چالش‌های فعالیت سیاسی در دوره انتقالی

احمد درباره وضعیت فعالیت‌های سیاسی پس از سقوط حکومت بعث و روی کار آمدن دولت موقت در دمشق، گفت که برخی سیاستمداران حاضر در ساختار قدرت و دولت موقت، با نگاهی محدودکننده به سیاست و احزاب می‌نگرند و تمایلی به شکل‌گیری فعالیت‌های سیاسی سازنده ندارند.

وی افزود که این جریان‌ها از فعالیت‌های سیاسی مرتبط با جوامع مختلف، واقعیت‌های مناطق گوناگون سوریه و پرونده‌هایی که حل‌وفصل آنها دشوار است، هراس دارند.

عضو کمیته مرکزی حزب چپ کُرد در سوریه تأکید کرد که دولت موقت باید وضعیت جنبش‌ها و جریان‌های سیاسی را از نو ارزیابی کند و به‌دور از رویکردهای محدودکننده‌ای که به نادیده گرفتن نیروهای سیاسی و جلوگیری از فعالیت آنها منجر می‌شود، واقعیت‌های جامعه سوریه را مورد توجه قرار دهد.

ضرورت تصویب قانون احزاب و تضمین حقوق سیاسی در قانون اساسی

احمد همچنین تصویب قانونی ویژه برای فعالیت احزاب سیاسی را ضروری دانست و گفت که این قانون باید به احزاب اجازه دهد فعالیت‌های خود را بر اساس ساختار و نظام داخلی‌شان سازمان‌دهی کنند.

به گفته وی، قانون مذکور باید سازوکار مشخصی برای به‌رسمیت شناختن رسمی احزاب فراهم کند و حقوق آنها را در قانون اساسی سوریه تضمین کند. چنین اقدامی می‌تواند زمینه آزادی فعالیت‌های سیاسی و تنظیم روابط میان احزاب و نهادهای دولتی را فراهم سازد.

وی با انتقاد از ساختار سیاسی مبتنی بر نظام تک‌حزبی، تصریح کرد که چنین الگویی با واقعیت جامعه سوریه و تنوع اجتماعی و سیاسی آن همخوانی ندارد.

احمد از دولت موقت خواست از تجربه‌های گذشته درس بگیرد، از ایدئولوژی‌های پیشین فاصله بگیرد و برای انتقال سوریه به مرحله‌ای مبتنی بر آزادی و تکثرگرایی دموکراتیک تلاش کند.

این سیاستمدار کُرد در پایان تأکید کرد که فراهم کردن فضای فعالیت برای نیروهای سیاسی و تضمین حقوق احزاب در قانون اساسی، از الزامات اساسی تحقق آزادی سیاسی و ایجاد نظامی متناسب با تنوع جامعه سوریه است.