توسعه متوازن ورزش در شهرستان های کردستان با حمایت از هیئت های ورزشی دنبال می شود

سرویس کردستان - مدیرکل ورزش و جوانان کردستان گفت: توسعه متوازن ورزش در تمامی شهرستان های استان با حمایت از هیئت های ورزشی و بهره گیری از ظرفیت های موجود با جدیت دنبال می شود.

به گزارش کرد پرس، فرزاد خاکی در نشست تخصصی با رؤسای هیئت های ورزشی شهرستان بیجار اظهار کرد: موفقیت و افتخارآفرینی ورزشکاران این شهرستان در عرصه های قهرمانی طی مدت اخیر، بیانگر ظرفیت و توانمندی بالای ورزش بیجار است.

وی افزود: برگزاری نشست های تخصصی با مسئولان و رؤسای هیئت های ورزشی شهرستان ها می تواند زمینه ساز تسریع در روند توسعه ورزش و جوانان و رفع مسائل و مشکلات این حوزه باشد.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با اشاره به برگزاری رزمایش «جهادگران ورزش فاطمی ۶» و مشارکت گسترده هیئت های ورزشی بیجار، این حضور را نشانه پویایی و ظرفیت بالای جامعه ورزش شهرستان دانست.

پیشرفت پروژه هتل ورزشکاران بیجار

خاکی با اشاره به روند اجرای پروژه هتل ورزشکاران بیجار گفت: این طرح با جذب اعتبارات ویژه و به همت نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی از پیشرفت مناسبی برخوردار شده است.

وی با بیان اینکه تکمیل این پروژه با توجه به محدودیت منابع دولتی نیازمند مشارکت بخش خصوصی است، افزود: زمینه واگذاری طرح به سرمایه گذاران برای تسریع در روند تکمیل و بهره برداری از آن فراهم شده است.

خاکی همچنین از پیگیری برای بازسازی و نوسازی اساسی خوابگاه ورزشی قدیمی بیجار از محل اعتبارات وزارت ورزش و جوانان خبر داد و گفت: استفاده از ظرفیت و زیرساخت های آموزش وپرورش برای رفع مشکلات اسکان و میزبانی رویدادهای ورزشی نیز بر اساس تفاهم نامه منعقدشده در دستور کار قرار دارد.

وی با تأکید بر حمایت از هیئت های ورزشی اظهار کرد: بیشتر اماکن ورزشی شهرستان بدون دریافت اجاره بها در اختیار هیئت ها قرار گرفته است تا زمینه فعالیت تخصصی و توسعه رشته های ورزشی فراهم شود.

تعمیر و تجهیز پیست اسکی بیجار در دستور کار است

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان درباره وضعیت پیست اسکی بیجار نیز گفت: به دلیل نگهداری نامناسب در سال های گذشته، بخشی از تجهیزات این مجموعه از چرخه بهره برداری خارج شده است.

وی افزود: با همکاری نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی و مسئولان محلی، روند تعمیر و تجهیز این پیست در دستور کار قرار گرفته و عملیات اجرایی آن به زودی آغاز می شود.

خاکی با اشاره به محدودیت زیرساخت های ورزشی استان، بر ضرورت بهره برداری عادلانه و بهینه از امکانات موجود تأکید کرد و گفت: باید با برنامه ریزی مناسب، زمینه استفاده تمامی هیئت ها و اقشار جامعه ورزش از اماکن ورزشی فراهم شود و در این مسیر از ظرفیت زیرساخت های سایر دستگاه ها نیز بهره گرفت.

وی همراهی شهرداری ها را در توسعه ورزش همگانی ضروری دانست و افزود: شهرداری ها باید با استفاده از ظرفیت های قانونی و اجرایی خود، نقش مؤثرتری در حمایت از حوزه ورزش ایفا کنند؛ چراکه بخش مهمی از مسئولیت توسعه ورزش همگانی بر عهده این نهادهاست.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان همچنین بر ضرورت پویایی و مسئولیت پذیری مدیران هیئت های ورزشی تأکید کرد و گفت: مسئولان هیئت ها باید برای پیشرفت و توسعه رشته ورزشی خود برنامه ریزی و تلاش کنند و در صورت ناتوانی در انجام مسئولیت ها، زمینه را برای حضور افراد توانمندتر فراهم سازند.

تعرفه باشگاه های خصوصی بر اساس درجه بندی تعیین می شود

خاکی درباره نرخ گذاری باشگاه های ورزشی بخش خصوصی اظهار کرد: تعرفه فعالیت باشگاه ها بر اساس ضوابط وزارت ورزش و جوانان و متناسب با درجه بندی و شاخص های ارزیابی تعیین می شود.

وی افزود: باشگاه هایی که از امکانات و تجهیزات مناسب تری برخوردار باشند، بر اساس ضوابط مربوطه در رتبه های بالاتر قرار می گیرند و نرخ خدمات آنها نیز مطابق مقررات تعیین خواهد شد.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان از برنامه ریزی برای بهره برداری بهینه از زمین های ساحلی استان خبر داد و گفت: با هماهنگی فدراسیون های ورزشی و هیئت های استانی، زمینه استفاده از این زیرساخت ها در رشته های دارای قابلیت فعالیت در فضاهای ساحلی فراهم می شود.

۲۹ پروژه ورزشی نیمه تمام در کردستان وجود دارد

خاکی با اشاره به سیاست دولت در اولویت بندی تکمیل پروژه های نیمه تمام ورزشی اظهار کرد: در حال حاضر ۲۹ پروژه ورزشی نیمه تمام در استان کردستان وجود دارد و اولویت اصلی، تکمیل و بهره برداری از این طرح هاست.

وی افزود: تا زمان تکمیل پروژه های نیمه تمام، امکان تعریف و آغاز پروژه های جدید ورزشی از سوی دولت وجود ندارد؛ بنابراین تمرکز بر تکمیل طرح های موجود و افزایش سرانه فضاهای ورزشی استان خواهد بود.