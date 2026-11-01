سیل در سوریه جان ۷ نفر را گرفت؛ پنج قربانی کودک هستند

سرویس سوریه - بارندگی‌های شدید و جاری شدن سیل در مناطق مختلف سوریه طی ۷۲ ساعت گذشته، دست‌کم ۷ کشته، از جمله پنج کودک، برجای گذاشت و به پل‌ها، جاده‌های اصلی و زیرساخت‌های ارتباطی خسارات گسترده‌ای وارد کرد.

به گزارش کردپرس، در پی بارش‌های شدید باران و وقوع سیلاب در چندین استان سوریه، تیم‌های دفاع مدنی وابسته به وزارت مدیریت بحران و بلایای این کشور طی ۷۲ ساعت گذشته به ۶۰۰ حادثه در استان‌های حلب، رقه، دیرالزور، حسکه، حماه، حمص، لاذقیه، طرطوس و درعا رسیدگی کردند که بر اساس آمار منتشرشده از سوی این تیم‌ها، در جریان این حوادث هفت نفر جان خود را بر اثر سیل از دست داده‌اند که پنج نفر از آنها کودک بوده‌اند. همچنین یک مرد در پی وقوع سانحه رانندگی و مرد دیگری بر اثر غرق شدن در آب جان باخته‌اند.

بارندگی‌های شدید موجب تجمع آب و جاری شدن سیل در مناطق مختلف شده و علاوه بر خسارات جانی، بخش‌هایی از شبکه راه‌های ارتباطی و زیرساخت‌های حمل‌ونقل سوریه را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

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وضعیت جاده‌های اصلی سوریه

در استان‌های رقه، دیرالزور و مناطق شرقی حمص، بارش شدید باران به رفت‌وآمد وسایل نقلیه آسیب رساند و موجب مسدود شدن تعدادی از جاده‌ها شد.

بر اساس گزارش منتشرشده، شامگاه ۳۰ اکتبر، جاده دیرالزور ـ دمشق بازگشایی شد. همچنین مسیر ارتباطی دیرالزور و رقه برای تردد خودروهای سبک باز شده است، اما آثار بارندگی و سیلاب همچنان در بخش‌هایی از این مسیرها مشاهده می‌شود.

جاده بین‌المللی رقه ـ حلب نیز برای عبور خودروهای سبک بازگشایی شده است. با این حال، پس از تخریب پل السلمانی در غرب طبقه، هنوز وضعیت امکان تردد کامیون‌ها از این مسیر مشخص نیست.

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خسارات گسترده به پل‌ها و راه‌های ارتباطی

بارندگی‌های شدید موجب خارج شدن هفت پل، چند پل کوچک و تعدادی از جاده‌های خاکی از چرخه خدمات‌رسانی شده و به مسیرهای فرعی نیز خسارت وارد کرده است.

در همین حال، به دلیل افزایش سریع حجم آب و ضرورت بازگشایی مسیرهای ارتباطی، برخی جاده‌ها از جمله مسیر رقه ـ مدان و جاده خان‌الزهرا دوباره باز شده‌اند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که با وجود بازگشایی بخشی از مسیرهای ارتباطی، خسارات ناشی از بارندگی و سیلاب همچنان بر وضعیت تردد در چندین منطقه سوریه تأثیر گذاشته است.