اورژانس کردستان در هفت ماه امسال بیش از ۴۲ هزار مأموریت انجام داد

سرویس کردستان - رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: اورژانس استان از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه بیش از ۴۲ هزار مأموریت انجام داده که ۱۳ هزار و ۷۳۶ مورد آن مربوط به امدادرسانی به مصدومان حوادث بوده است.

به گزارش کرد پرس، بابک هدایی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: بررسی آمار مأموریت های اورژانس ۱۱۵ استان نشان می دهد حوادث ترومایی شامل سوانح و صدمات، بیشترین سهم را در مأموریت های امدادی به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به انجام سه هزار و ۴۱۷ مأموریت برای امدادرسانی به بیماران قلبی و عروقی افزود: در این مدت، یک هزار و ۶۰۴ مأموریت مربوط به بیماران تنفسی، ۹۳۵ مأموریت برای بیماران دیابتی و ۵۳۴ مأموریت مرتبط با مشکلات و حوادث مغزی ثبت شده است.

رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی کردستان ادامه داد: همچنین ۲۶۱ مأموریت در ارتباط با مسمومیت ها انجام شده و نیروهای اورژانس در هشت مورد نیز موفق به انجام زایمان شده اند.

هدایی با تأکید بر اهمیت سرعت، دقت و کیفیت در ارائه خدمات اورژانسی بیان کرد: علاوه بر مأموریت های میدانی، کارشناسان اورژانس در این مدت ۲۵ هزار و ۷۱۱ مورد مشاوره تلفنی تخصصی برای راهنمایی شهروندان و ارائه توصیه های پزشکی در شرایط اضطراری ثبت کرده اند.

وی از شهروندان خواست در زمان مواجهه با حوادث و فوریت های پزشکی ضمن حفظ خونسردی، در سریع ترین زمان ممکن با شماره ۱۱۵ تماس بگیرند و تا رسیدن آمبولانس، توصیه های کارشناسان مرکز دیسپچ اورژانس را به دقت رعایت کنند.

رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کردستان، بیان کرد: همکاری شهروندان با کارشناسان اورژانس نقش مؤثری در تسریع روند امدادرسانی و ارتقای کیفیت خدمات دارد.