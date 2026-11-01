کردپرس
توسعه همکاری با شهرداری‌ها از اولویت‌های سازمان همیاری است
خبر ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ ۱۱:۰۶ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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مدیرعامل همیاری در دیدار با شهرداران سراسر استان:

توسعه همکاری با شهرداری‌ها از اولویت‌های سازمان همیاری است

سرویس کرمانشاه _ مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان کرمانشاه در نشست هم اندیشی با شهرداران سراسر استان، توسعه و گسترش همکاری‌ها با شهرداری‌ها در حوزه‌های مختلف را از اولویت‌های این سازمان توصیف کرد.

به گزارش کردپرس؛ سعید سلیم ساسانی،در این نشست با تشریح ظرفیت‌ها و توانمندی‌های سازمان همیاری‌ها گفت: این مجموعه برای حمایت از شهرداری‌ها در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، احداث نیروگاه‌های خورشیدی، تأمین ماشین‌آلات، قیر و آسفالت، اجرای پروژه‌های عمرانی و ارائه خدمات تخصصی کاملا آمادگی دارد.

وی با بیان اینکه سازمان همیاری برای تأمین نیازهای شهرداری‌ها با کیفیت مطلوب و قیمت مناسب آمادگی دارد، گفت: تحقق اهداف سازمان در گرو تعامل و همکاری مستمر با شهرداری‌های استان است و برای دستیابی به این هدف، به همراهی و مشارکت شهرداری‌ها نیازمندیم.

در این نشست، بیژن مرادی، شهردار کرمانشاه، ضمن تبریک انتصاب مهندس ساسانی، آمادگی شهرداری کرمانشاه را برای حمایت و همکاری با سازمان همیاری اعلام کرد.

در ادامه این نشست شهرداران شهرهای مختلف استان بیان دیدگاه‌ها، پیشنهادها و مسائل و مشکلات حوزه مدیریت شهری پرداختند و بر ضرورت تقویت تعاملات و استفاده از ظرفیت‌های سازمان همیاری برای رفع نیازهای شهرداری‌ها تأکید کردند.

در پایان، مدیرعامل سازمان همیاری از حضور و مشارکت شهرداران استان در این نشست قدردانی کرد.

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