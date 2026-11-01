طرح هادی روستای گردشگری بنه خوی بانه با اعتبار ۱۱۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید

سرویس کردستان - طرح هادی روستای گردشگری بنه خوی از توابع شهرستان بانه با اعتبار ۱۱۰ میلیارد ریال و با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، دهیاری و اهالی روستا به بهره برداری رسید.

به گزارش کرد پرس، این طرح با حضور علی قربانی، معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، محسن بیگلری، نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی، محمد رضایی، فرماندار بانه و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح شد.

سلیمانی، سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان بانه، با تشریح جزئیات اجرای پروژه اظهار کرد: این طرح مشارکتی شامل ساماندهی زیرسازی و آسفالت معابر روستا به مساحت پنج هزار مترمربع است.

وی افزود: برای اجرای این بخش از پروژه، ۷۰ میلیارد ریال از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان بانه هزینه شده که شامل جدول گذاری، دیوارچینی، زیرسازی و آسفالت معابر بوده است.

سرپرست بنیاد مسکن شهرستان بانه ادامه داد: همچنین ۴۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات بخشداری، دهیاری و مشارکت اهالی روستا برای اجرای دیوارچینی، زیرساخت ها و تأمین مصالح زیرسازی اختصاص یافته است که در مجموع، اعتبار هزینه شده برای اجرای این مرحله به ۱۱۰ میلیارد ریال می رسد.

در ادامه این مراسم، نشست با دهیاران روستاهای شهرستان بانه در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد و مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کردستان گزارشی از فعالیت ها و اقدامات این نهاد در حوزه های مختلف، به ویژه اجرای طرح های هادی روستایی ارائه کرد.

سعید رسولی با اشاره به موقعیت روستای گردشگری بنه خوی در بخش مرکزی شهرستان بانه گفت: اجرای این طرح گامی مؤثر در راستای توسعه زیرساخت های روستایی، ارتقای رفاه ساکنان و رونق گردشگری منطقه به شمار می رود.