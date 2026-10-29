پرداخت به موقع مطالبات فرهنگیان باید در اولویت باشد

معاون وزیر آموزش وپرورش:

سرویس کردستان - معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش وپرورش با تأکید بر ضرورت پرداخت به موقع حقوق و مطالبات فرهنگیان گفت: ساماندهی تعهدات مالی، اصلاح فرایندهای اداری و استفاده از ظرفیت های اقتصادی این وزارتخانه برای تأمین منابع پایدار، از اولویت های مدیریت آموزش وپرورش است.

به گزارش کرد پرس، علی فرهادی در نشست مدیران آموزش وپرورش استان کردستان اظهار کرد: پرداخت به موقع حقوق و مطالبات فرهنگیان، پیش نیاز بهبود وضعیت معیشتی معلمان است و پیش از طرح درخواست های جدید، باید تعهدات موجود دستگاه به درستی و در موعد مقرر انجام شود.

وی با اشاره به مطالبات معوق فرهنگیان در سال های گذشته افزود: بخشی از بدهی های مربوط به اضافه تدریس، پاداش پایان خدمت، برون سپاری هنرستان ها و برخی پرداخت های مرتبط با بازنشستگان تعیین تکلیف شده و پیگیری برای پرداخت مطالبات باقی مانده ادامه دارد.

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش وپرورش با بیان اینکه محدودیت منابع، ضرورت اولویت بندی هزینه ها و هماهنگی میان دستگاه ها را افزایش می دهد، گفت: با وجود آسیب دیدن برخی ساختمان های این وزارتخانه و جابه جایی محل استقرار تعدادی از واحدها، تلاش شد امور اجرایی و مالی متوقف نشود و پرداخت های مرتبط با فرهنگیان با همکاری سازمان برنامه وبودجه و خزانه داری دنبال شود.

فرهادی همچنین از بهبود روند صدور ابلاغ های استخدامی خبر داد و بیان کرد: امسال بخش عمده ابلاغ های موظف فرهنگیان تا مهرماه صادر شد که در مقایسه با سال های گذشته، تغییر مهمی در فرایندهای اجرایی محسوب می شود و می تواند به نظم بخشی بیشتر در پرداخت ها و مدیریت نیروی انسانی کمک کند.

وی با اشاره به اصلاح سازوکار پرداخت اضافه تدریس و برخی مسئولیت های اجرایی مدارس ادامه داد: افزایش نرخ اضافه تدریس و تغییر نحوه پرداخت برخی مسئولیت ها، از جمله در مدارس دارای شیفت دوم، در شورای حقوق و دستمزد پیگیری شده است. همچنین موضوع پرداخت مبتنی بر عملکرد در قالب کارانه در آموزش وپرورش مطرح شده که باید در ادامه تکمیل و تقویت شود.

صرفه جویی ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی در بیمه تکمیلی فرهنگیان

معاون وزیر آموزش وپرورش در بخش دیگری از سخنان خود به اصلاح قرارداد بیمه تکمیلی فرهنگیان اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۳، پس از بررسی نرخ های پیشنهادی و برگزاری نشست های متعدد با بیمه مرکزی، نرخ پیشنهادی بیمه از حدود ۶۸۰ هزار تومان به ۵۶۰ هزار تومان کاهش یافت که به گفته وی، حدود ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان صرفه جویی به همراه داشت.

فرهادی افزود: افزایش رقابت میان شرکت های بیمه گر و فراهم کردن امکان انتخاب آگاهانه تر برای استان ها از اهداف این سیاست بوده است و زیرساخت های لازم برای انتخاب شرکت بیمه گر از طریق یک سامانه نیز در حال آماده سازی است.

وی با اشاره به مطالبات مرتبط با رتبه بندی معلمان و بازنشستگان اظهار کرد: بخشی از مطالبات سال های گذشته پرداخت شده و برای تعیین تکلیف موارد باقی مانده نیز منابع مالی پیش بینی شده است.

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش وپرورش همچنین بر ضرورت اصلاح فرایندهای اداری و توجه به وضعیت معیشتی کارکنان تأکید کرد و گفت: بررسی فوق العاده خاص و برخی مؤلفه های مرتبط با معیشت کارکنان ادامه دارد و جزئیات پس از نهایی شدن تصمیم ها و فراهم شدن امکان اجرا اعلام خواهد شد.

تأکید بر استفاده از ظرفیت های اقتصادی آموزش وپرورش

فرهادی با بیان اینکه آموزش وپرورش باید از دارایی ها و امکانات موجود برای تأمین منابع پایدار بهره بگیرد، گفت: استفاده مناسب از فضاهای مازاد، مشارکت با بخش خصوصی و اجرای طرح های اقتصادی در چارچوب قوانین می تواند به تأمین بخشی از منابع موردنیاز برای توسعه مدارس، تجهیز فضاهای آموزشی و حمایت از دانش آموزان کمک کند.

وی با اشاره به ظرفیت های استان کردستان افزود: مدیران آموزش وپرورش استان باید فرصت های موجود را شناسایی و برای افزایش درآمدهای اختصاصی برنامه ریزی کنند؛ به گونه ای که منابع حاصل متناسب با نیازهای استان و در چارچوب مقررات برای ارتقای امکانات آموزشی و خدمات فرهنگی و رفاهی هزینه شود.

معاون وزیر آموزش وپرورش در ادامه بر اهمیت آموزش حضوری تأکید کرد و گفت: مدرسه تنها محل انتقال دانش نیست، بلکه محیط اصلی تربیت اجتماعی و پرورشی دانش آموزان به شمار می رود؛ ازاین رو، تصمیم گیری درباره تعطیلی مدارس به دلیل سرما، کمبود انرژی یا آلودگی هوا باید با بررسی دقیق شرایط و پیامدهای آموزشی و تربیتی انجام شود.

فرهادی با اشاره به تجربه دوران کرونا اظهار کرد: تعطیلی طولانی مدت مدارس پیامدهای آموزشی و تربیتی قابل توجهی دارد و لازم است تصمیم گیری درباره حضوری یا غیرحضوری شدن آموزش بر اساس سازوکارهای مشخص و با توجه به اهمیت تربیت دانش آموزان صورت گیرد.

وی همچنین صرفه جویی در مصرف انرژی را ضروری دانست و خواستار مدیریت مصرف در مدارس و ساختمان های اداری شد.

بازماندن حتی یک دانش آموز از تحصیل قابل قبول نیست

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مدیرکل آموزش وپرورش کردستان نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت شناسایی و بازگرداندن دانش آموزان بازمانده از تحصیل گفت: هیچ دانش آموزی نباید از تحصیل محروم بماند و بازماندن حتی یک دانش آموز از چرخه آموزش غیرقابل قبول است.

سید فواد حسینی اظهار کرد: اطلاعات ثبت نام دانش آموزان باید به دقت بررسی شود تا مشخص شود دانش آموزانی که در سال تحصیلی گذشته در یک پایه مشغول تحصیل بوده اند، به چه دلیل در سال جاری در پایه بالاتر ثبت نام نکرده اند.

وی افزود: مدیران آموزش وپرورش باید با همکاری فرمانداری ها، بخشداری ها، سازمان های مردم نهاد و دیگر ظرفیت های اجتماعی، وضعیت این دانش آموزان را مشخص و برای بازگرداندن آنان به چرخه آموزش اقدام کنند.

مدیرکل آموزش وپرورش کردستان همچنین بر ضرورت نظارت مستمر بر عملکرد آموزشی مدارس تأکید کرد و گفت: نتایج آزمون های آغازین، کارنامه های تحلیلی و عملکرد دانش آموزان در امتحانات نهایی باید بررسی شود تا نقاط ضعف آموزشی مدارس و درس های مختلف شناسایی و برای رفع آن ها برنامه ریزی شود.

حسینی توانمندسازی معلمان، به ویژه نیروهای تازه وارد، و توجه ویژه به دانش آموزان پایه دوازدهم را از دیگر اولویت های آموزشی استان برشمرد و افزود: باید با برگزاری کارگاه های آموزشی، استفاده از ظرفیت گروه های آموزشی و فراهم کردن منابع کمک آموزشی، زمینه ارتقای کیفیت تدریس و ایجاد فرصت های برابر آموزشی برای دانش آموزان، به ویژه دانش آموزان کم برخوردار، فراهم شود.

وی با اشاره به ضرورت اطلاع رسانی دقیق درباره دستورالعمل های تداوم آموزش در شرایط جنگی و تهدیدهای امنیتی تصریح کرد: تصمیم گیری درباره تعطیلی مدارس باید در چارچوب ضوابط و از سوی مراجع دارای اختیار انجام شود و مدیران نیز با تبیین دستورالعمل های رسمی، از انتشار شایعات و ایجاد نگرانی غیرضروری در میان خانواده ها جلوگیری کنند.

مدیرکل آموزش وپرورش کردستان در پایان بر ضرورت صرفه جویی در مصرف انرژی در مدارس و ادارات تأکید کرد و خواستار تنظیم مناسب سامانه های گرمایشی و جلوگیری از اتلاف انرژی شد.