به گزارش کردپرس، شهین جهانگیری نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی در صفحه مجازی خود نوشت: آقای وزیر اقتصاد! انتظار داریم سفر شما به شهر سرو، این بار با تصمیمات اجرایی، زمان‌بندی مشخص و دستاوردهای ملموس برای مردم محروم و مرزنشین این منطقه همراه باشد؛ نه تکرار عکس ها و وعده‌ها.



او ادامه داد: منطقه ویژه اقتصادی سرو ارومیه دیگر به عکس یادگاری و بازدید مسئولان نیاز ندارد؛ این موضوع بارها بدون هیچ دستاوردی برای مردم تکرار شده است.



نماینده ارومیه تاکید کرد: این منطقه اکنون به سرمایه گذاری و اقدام عملی نیاز دارد. بسیاری از وزرا و مسئولان عالی‌رتبه آمده‌اند و رفته‌اند، اما تجارت مرزی، کسب‌وکار و اشتغال مردم همچنان چشم‌انتظار تحول است.



گفتنی است؛ وزیر اقتصاد امروز صبح وارد فرودگاه ماکو شد، مدنی زاده علاوه بر بازدید از ظرفیت های منطقه آزاد ماکو، با حضور در ارومیه و بازدید از مرز سرو و برگزاری جلسات مختلف، ظرفیت های استان را در حوزه های اقتصادی را نیز مورد بررسی قرار خواهد داد.