افزایش یارانه ها شامل 44 میلیون نفر می شود

وزیر تعاون، کار و رفاه‌ اجتماعی گفت: پیش‌بینی شده است برای حدود ۴۴ میلیون نفر در کشور افزایش یارانه‌ها صورت بگیرد و اطلاعات این تعداد به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام شده است.

به گزارش کرد پرس، احمد میدری با اشاره به آخرین وضعیت بهره‌مندی دهک‌های درآمدی از افزایش یارانه‌ها و شفاف‌سازی اطلاعات مربوط به آنان، اظهار کرد: وزرات تعاون، کار و رفاه‌ اجتماعی بر اساس محدودیت بودجه‌ای، این افزایش را برای حدود ۴۰ الی ۴۴ میلیون از جمعیت کشور در نظر گرفته است و این تعداد به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام شده است، طبق برنامه در نظر گرفته شده و وجود برخی اطلاعات نادرست از خانوارها، یک پرسشنامه ساده تهیه شده تا با انجام آن توسط مردم، بازخورد لازم انجام گیرد

وزیر تعاون، کار و رفاه‌ اجتماعی افزود: تاکنون وضعیت ۳۳ میلیون از گروه‌های هدف پرداخت یارانه احصا شده و از ۱۵ آبان، پرداختی به این گروه‌ها نیز انجام خواهد گرفت که امید است مشکلی در مرحله پرداخت به‌وجود نخواهد آمد.وی با اشاره به اینکه تعداد یک میلیون و ۸۰۰ هزار بازنشسته تامین اجتماعی در سطح کشور وجود دارد، توضیح داد: از این تعداد، تقریبا به جز یک گروه محدود که تعدادی کمتر از ۱۰۰ هزار نفر هستند و احکام آنان دارای پیچیدگی‌های است که اگر ملزومات پرداختی رعایت نشود به‌دلیل تبعیض ایجاد شده، نارضایتی گروهی دیگر از بازنشستگان را به دنبال خواهد داشت، بنابراین اگر احکام کل بازنشستگان صادر شود، پرداختی این افراد از سمت وزارتخانه مربوطه حداکثر تا بهمن‌ماه سال‌جاری انجام خواهد شد.

میدری در رابطه با اهداف بازدید از سفر به چهارمحال و بختیاری، گفت: در این استان یک واحد تولید شیرخشک وجود دارد که در نظر داریم طی این سفر، از طرح‌های توسعه این واحد بازدید به‌عمل آوریم، همچنین طی این سفر و باوجود گزارش‌های میدانی امید است مشکلات مردم این استان حل شود.