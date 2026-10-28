رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت در سفر به کردستان، از تأمین واکسن‌های مورد نیاز برای واکسیناسیون نوزادان خبر داد و درباره کمبود واکسن آنفلوآنزا در سال جاری توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش کرد پرس، دکتر حسین کرمانپور، رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در سفر به استان کردستان و در جمع تعدادی از فعالان رسانه‌ای استان، با اشاره به تأمین واکسن‌های مورد نیاز برای واکسیناسیون نوزادان در بخش‌های مختلف، بر آمادگی برای ارائه خدمات واکسیناسیون به مردم تأکید کرد.

وی همچنین درباره وضعیت تأمین واکسن آنفلوآنزا در سال جاری گفت: امسال به‌دلیل بروز مشکل در تولید یکی از اجزای مرتبط با ویروس مورد استفاده در ساخت واکسن اروپایی، روند تولید و تأمین این واکسن با اختلال مواجه شد و بسیاری از شرکت‌ها و خریداران، از جمله ایران، با مشکل روبه‌رو شدند.

کرمانپور با بیان اینکه درخواست خرید سه میلیون دوز واکسن آنفلوآنزا از بهمن‌ماه سال گذشته، مشابه سال قبل، ارائه شده بود، افزود: با وجود این درخواست، مشکلات تولید، تحریم‌ها و محدودیت‌های مرزی موجب شد میزان واکسن واردشده به کشور کمتر از نیاز پیش‌بینی‌شده باشد.

رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت با اشاره به توزیع واکسن‌های واردشده از جمله نمونه‌های چینی و روسی در مراکز بهداشتی و ارائه رایگان آن‌ها به گروه‌های هدف، ابراز امیدواری کرد با برقراری صلح و آرامش و رفع موانع موجود، امکان تأمین به‌موقع واکسن در سال آینده فراهم شود تا مردم از بابت دسترسی به این اقلام سلامت‌محور دغدغه‌ای نداشته باشند.