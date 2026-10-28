نماینده ولی فقیه در کردستان با تجلیل از مجاهدت‌های کادر بهداشت و درمان و گرامیداشت یاد شهدای مدافع سلامت، گفت: وقت‌گذاری بی‌منت، دلسوزی عمیق و روحیه جهادی کادر درمان در روزهای سخت، نماد عینی ایثار و فداکاری در مسیر خدمت به خلق خداست.

به گزارش کرد پرس، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی روز چهارشنبه در اجلاسیه گرامیداشت ۲۵ شهید مدافع سلامت استان کردستان در سنندج با بیان اینکه حضور در جمع خانواده‌های معظم شهدا و آیین‌های پاسداشت شهدای گرانقدر همواره توفیقی بزرگ است، اظهار کرد: جامعه درمانی استان در مقاطع حساس به‌ ویژه در موج‌های سخت و سنگین کرونا، آزمونی درخشان را پشت سر گذاشت.

وی با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر بحران‌ها و روزهای دشواری در سطح استان پشت سر گذاشته شد، افزود: کادر درمان، پزشکان، پرستاران و عوامل سلامت در روزهای طاقت‌فرسای همه‌گیری کرونا با تمام توان و ایثار مثال‌زدنی پای کار ماندند و نخستین مولفه‌ای که در سرکشی‌ها و بازدیدها از این مجموعه‌ها مشهود بود، وقت‌گذاری خالصانه و ازخودگذشتگی این قشر فداکار بود.

نماینده ولی فقیه در کردستان دلسوزی صادقانه را ویژگی برجسته مدافعان سلامت دانست و بیان کرد: ارزش و اعتبار واقعی یک پزشک، پرستار و فعال حوزه درمان در میزان دلسوزی او برای نجات جان بیماران متجلی می‌شود؛ زیرا در این مسیر مقدس، موقعیت اجتماعی، سن یا جایگاه فرد بیمار تفاوتی ندارد و همگان با نگاهی انسانی و برابر مورد خدمت قرار گرفتند.

حجت‌الاسلام پورذهبی ادامه داد: در بازدیدها و مراجعات متعددی که به صورت برنامه‌ریزی‌شده و حتی سرزده به بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های نقاط مختلف استان صورت گرفت، از نزدیک شاهد خدمات مجاهدانه، تلاش‌های شبانه‌روزی و نگاه جهادی کارکنان بهداشت و درمان بودیم که این روحیه فداکارانه مصداق جهاد فی سبیل‌الله و عزت بخشیدن به بندگان خدا است.

وی با گرامیداشت یاد و نام ۲۵ شهید مدافع سلامت استان کردستان، از اهتمام مسئولان دانشگاه علوم پزشکی، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران عرصه سلامت در مسیر خدمت‌رسانی به جامعه قدردانی کرد.

بزرگداشت شهدای سلامت یادآوری یک مسئولیت است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان هم گفت: بزرگداشت شهدا بزرگداشت یک خاطره نیست، بلکه یادآوری یک مسئولیت است و پاسداشت راه آنان تنها با برگزاری مراسم محقق نمی‌شود.

دکتر شعله شاه‌غیبی خطاب به خانواده‌های معظم شهدای سلامت اظهار کرد: در روزمرگی جمعی ما و در مسئولیتی که برای خدمت به مردم بر عهده ماست، پاسداشت راه شهیدان تنها با برگزاری مراسم محقق نمی‌شود و حضور شما خانواده‌های معظم شهدای سلامت برای ما اشتیاق‌افزا و یادآور مسئولیت بود.

وی از حضور دکتر ایرج رسولی، پدر شهیده دکتر زهره رسولی، به‌عنوان مایه افتخار و احترام نام برد و افزود: این شهیده، پزشکی فداکار بود که در دیواندره، سروآباد و کامیاران برای حفظ و ارتقای سلامت مردم این استان تلاش کرد و نام و یادش با خدمت صادقانه به مردم پیوند خورده است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان با بیان اینکه برگزاری چنین آیینی تنها یک برنامه در تقویم اداری نیست، گفت: این مهم تلاشی است برای زنده نگه داشتن نام انسان‌هایی که زندگی خود را با مسئولیت‌پذیری، فداکاری و خدمت به دیگران معنا کردند و بزرگداشت شهدا بزرگداشت یک خاطره نیست، یادآوری یک مسئولیت است.

دکتر شاه‌غیبی با اشاره به برگزاری این اجلاسیه در ادامه مسیر کنگره بزرگداشت ۵۵۳۶ شهید والامقام استان کردستان، شهدای حوزه سلامت را انسان‌هایی توصیف کرد که در سنگر درمان، مراقبت، امدادرسانی و دفاع از جان مردم، وظیفه حرفه‌ای خود را با تعهدی عمیق و با فدا کردن جان خویش به انجام رساندند.

وی یادآور شد: در حوزه سلامت، معنای ایثار را می‌توان در لحظه‌هایی دید که یک پزشک، پرستار یا نیروی خدمت‌رسان با وجود خستگی و دشواری در کنار بیمار است؛ لحظه‌هایی که مسئولیت حرفه‌ای بر آسایش شخصی پیشی می‌گیرد و نجات جان انسان به مهم‌ترین اولویت تبدیل می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان با تأکید بر اینکه ارزش خدمت تنها به دانش و مهارت وابسته نیست، افزود: ارزش خدمت به تعهد به اخلاق حرفه‌ای، مسئولیت‌پذیری و احترامی که برای جان و کرامت انسان قائل‌ایم بستگی دارد.دکتر شاه‌غیبی اظهار کرد: هیچ سخنی نمی‌تواند جای خالی عزیزان از دست‌رفته را پر کند و هیچ مراسمی قادر نیست عظمت رنج و صبوری خانواده شهدا را به‌طور کامل بازگو کند، اما یاد و نام عزیزانتان در حافظه دانشگاه و جامعه سلامت زنده است.

وی تاکید کرد: یاد شهدای سلامت زمانی به یک فرهنگ زنده تبدیل می‌شود که از مناسبت بزرگداشت فراتر رود و در متن کار روزانه ما جاری باشد؛ در احترام به بیمار، در دقت علمی، در رعایت عدالت در ارائه خدمات، در پاسخگویی به مردم، در صیانت از حقوق بیماران و در تلاش برای کاهش رنج انسان‌ها

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان، یادآوری این مسئولیت را برای دانشگاه علوم پزشکی کردستان یک مسئولیت مستمر دانست و گفت: باید بکوشیم محیطی فراهم کنیم که در آن دانش، اخلاق، همدلی و مسئولیت اجتماعی در کنار یکدیگر قرار گیرند و هر خدمت مؤثر، ادامه‌ای بر همان مسیری باشد که شهیدان برای آن از خود گذشتند.

شاه‌غیبی برنامه‌های این اجلاسیه را با هدف گرامیداشت یاد شهدای سلامت، شنیدن روایت‌های انسانی از ایثار و خدمت، تقویت پیوند میان دانشگاه و رسانه و توسعه مشارکت اجتماعی در حوزه سلامت توصیف کرد و گفت: امیدوارم مجموعه این برنامه‌ها، افزون بر ادای دین به شهدا و خانواده‌های صبور آنان، زمینه‌ای برای هم‌اندیشی، هم‌افزایی و برداشتن گام‌های مؤثر در مسیر ارتقای سلامت مردم استان فراهم کند تا یاد شهیدان نه فقط در آیین‌های بزرگداشت، بلکه در کیفیت خدمت‌رسانی، مسئولیت‌پذیری و تعهد روزانه ما به مردم زنده بماند.

وی با محترم شمردن جایگاه اصحاب رسانه در این اجلاسیه، همکاری دانشگاه و رسانه را زمانی دارای بیشترین اثر دانست که بر پایه اعتماد متقابل، شفافیت، نقد منصفانه، مطالبه‌گری مسئولانه و توجه به منافع عمومی شکل گیرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان از جشنواره سلامت با ۲ بخش «رسانه و سلامت» و «روایت‌گری سلامت» رونمایی و اظهار امیدواری کرد این جشنواره فرصتی برای دیده‌شدن تجربه‌های ارزشمند، انعکاس تلاش‌های صادقانه، ارتقای سواد سلامت جامعه و شکل‌گیری گفتگوی سازنده میان دستگاه‌ها، دانشگاه، رسانه و مردم باشد و بخش روایت‌گری سلامت بتواند تجربه‌های انسانی و کمتر شنیده‌شده حوزه سلامت را در قالب‌های گوناگون ثبت و به حافظه جمعی بیفزاید.