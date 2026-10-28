سرویس سوریه - هیئت آموزش عالی سوریه با صدور دو مصوبه، از الحاق دانشگاه «روژآوا» به دانشگاه فرات و دانشگاه «کوبانی» به دانشگاه حلب خبر داد؛ تصمیمی که بر اساس آن، دانشکده‌ها و مؤسسات وابسته به این دو دانشگاه زیرمجموعه دانشگاه‌های رسمی دولتی سوریه قرار می‌گیرند.

به گزارش کردپرس، هیئت آموزش عالی سوریه در دو مصوبه رسمی با شماره‌های ۶۹ و ۷۱، از ادغام دانشکده‌های دانشگاه «روژآوا» با دانشگاه فرات و دانشکده‌های دانشگاه «کوبانی» با دانشگاه حلب خبر داد. بر اساس این تصمیم‌ها، تمامی دانشکده‌ها، کالج‌ها و مؤسسات وابسته به این دو دانشگاه در چارچوب دانشگاه‌های رسمی دولتی سوریه فعالیت خواهند کرد.

بر اساس مصوبه شماره ۶۹، دانشکده‌های دانشگاه «روژآوا» به دانشگاه فرات ملحق می‌شوند و مطابق مصوبه شماره ۷۱، دانشکده‌های دانشگاه «کوبانی» نیز زیرمجموعه دانشگاه حلب قرار می‌گیرند.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که پیش‌تر قرار بود دانشگاه «روژآوا» با شعبه دانشگاه فرات در شهر حسکه ادغام شود و دانشگاه جدید با نام دانشگاه حسکه فعالیت کند. با این حال، در تصمیم جدید، دانشگاه «روژآوا» مستقیماً به دانشگاه فرات ملحق شده است؛ دانشگاهی که مرکز آن در استان دیرالزور قرار دارد.

هیئت آموزش عالی سوریه اعلام کرده است که این اقدامات در چارچوب طرح «یکپارچه‌سازی مؤسسات آموزش عالی دولتی» و تحت نظارت وزارت آموزش عالی سوریه انجام می‌شود.

الحاق شعب دانشگاه‌های ترکیه به دانشگاه حلب

در بخش دیگری از این تصمیم‌ها، پس از امضای توافق رسمی با ترکیه در شهر غازی‌آنتپ، مقرر شده است که شعبه دانشگاه علوم بهداشتی ترکیه در شهرک الراعی و همچنین شعبه دانشگاه غازی‌آنتپ در استان حلب نیز به‌طور کامل به دانشگاه حلب ملحق شوند.

این تصمیم‌ها بخشی از تغییرات اعلام‌شده در ساختار دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در سوریه است که بر اساس آن، دانشگاه‌ها و شعب وابسته به آنها زیر چتر دانشگاه‌های رسمی دولتی این کشور قرار خواهند گرفت.