نتایج اولیه انتخابات در اسرائیل

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انتخابات پارلمانی در سرزمین‌های اشغالی روز سه‌شنبه برگزار شد. در حال حاضر با شمارش نزدیک به ۵۳ درصد آرا، ائتلاف نخست‌وزیر فعلی رژیم صهیونیستی با ۵۵ کرسی در برابر ۵۰ کرسیِ جناح مخالف پیشتاز است؛ احزاب عربی نیز ۱۵ کرسی‌های باقی‌مانده را در اختیار دارند.

به گزارش کرد پرس با شمارش ۵۳ درصد از صندوق‌های رأی، نتایج اولیه‌ای که توسط «کمیته مرکزی انتخابات» منتشر شده، نشان می‌دهد که ائتلاف حامی بنیامین نتانیاهو ۵۵ کرسی و ائتلاف مخالف او ۵۰ کرسی کسب کرده‌اند؛ در همین حال، فهرست‌های عمدتاً عربی — شامل «فهرست مشترک» و «رعم» — مجموعاً ۱۵ کرسی دیگر را در اختیار دارند.

احزابی که در حال حاضر کمتر از حد نصاب ۳.۲۵ درصد آرا را کسب کرده‌اند عبارتند از: «رزرویست‌ها»، «مردم اسرائیل» و «جامعه حریدی»

اما تا این لحظه، هیچ‌یک از طرفین به ۶۱ کرسی لازم برای کسب اکثریت در کنست ۱۲۰ نفره دست نیافتند. این بن‌بست ممکن است به نفع نتانیاهو تمام شود و او را در مقام نخست‌وزیر دولت انتقالی حفظ کند؛ به‌ویژه در دوره‌ای که احتمالاً مذاکرات برای تشکیل ائتلاف طولانی خواهد شد. مذاکراتی که حتی ممکن است تا زمان برگزاری انتخاباتی دیگر ادامه یابد.

این نتایج اولیه انتخابات پارلمانی در اراضی اشغالی است و با ادامه روند شمارش آرا تغییر خواهند کرد. آرایی که در پاکت‌های دوگانه (از جمله آرای سربازان) ریخته شده‌اند، در مرحله‌ای دیگر شمارش خواهند شد.

پاکت رأی دوگانه

این روش برای دریافت رأی از سربازان، نیروهای ذخیره، بیماران، زندانیان، برخی پناهندگان، افراد دارای معلولیت و کسانی که در مأموریت‌های انتخاباتی شرکت می‌کنند، به ویژه هنگام رأی دادن در خارج از حوزه انتخابیه اصلی خود، استفاده می‌شود. در این روش، یک پاکت مخفی حاوی برگه رأی در داخل پاکت دیگری حاوی اطلاعات شناسایی رأی‌دهنده قرار می‌گیرد. این امر امکان تأیید فهرست رأی‌دهندگان را فراهم و از رأی‌گیری تکراری جلوگیری می‌کند، بدون اینکه انتخاب رأی‌دهنده فاش شود.

امیر اتینگر به یدیعوت آحارونوت توضیح داد که این آرا می‌تواند معادل حدود ۱۵ کرسی پارلمان باشد.

میزان مشارکت به ۷۷.۷ درصد رسید

کمیته مرکزی انتخابات نیز اعلام کرد که میزان مشارکت در بیست و ششمین انتخابات کنست تا ساعت ۱۰ شب به ۷۷.۷ درصد از واجدین شرایط رسیده است. در مجموع ۵,۶۹۵,۶۸۲ رأی‌دهنده رأی خود را به صندوق انداختند. این میزان نشان دهنده افزایش تقریباً ۷.۱ درصدی در مقایسه با انتخابات بیست و پنجمین کنست و بالاترین میزان مشارکت در این زمان از سال ۲۰۰۱ است.

پیش‌بینی می‌شود احزاب مذهبی راست‌گرای افراطی به رهبری ایتامار بن‌گویر و اسموتریچ، در مجموع ۱۳ کرسی را در درون جناح نتانیاهو به دست آورند؛ بدون آنکه هیچ‌یک از آن‌ها افزایش قابل‌توجهی در تعداد کرسی‌های خود داشته باشند.

این در حالی است که احزاب عربی که خارج از دو جناح اصلی قرار دارند، می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در توازن قدرت ایفا کنند.

اما گادی آیزنکوت، رهبر حزب یشار و رئیس پیشین ستاد کل ارتش، تشکیل دولت با مشارکت احزاب عرب را تقریباً منتفی دانسته است؛ موضوعی که مسیر او را برای رسیدن به قدرت دشوارتر می‌کند.

حزب ارتدکس افراطی شاس احتمال همکاری با گادی آیزنکوت، رهبر حزب یشار و احتمال پیوستن به دولتی که او ممکن است تشکیل دهد را در صورت موفقیت رد نکرد.

این کانال به نقل از یک مقام حزب که نامش فاش نشده، نوشت: «اگر آیزنکوت باهوش باشد، دولت تشکیل می‌دهد .اگر قانون خدمت سربازی معقولی وجود داشته باشد، ممکن است بعداً به آن بپیوندیم.»