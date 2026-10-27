تأکید رهبرانقلاب بر تحقق شروط تهران با هدف پایان جنگ
به گزارش کرد پرس بر اساس اعلام پایگاه اطلاع رسانی رهبری، در این دیدار، آیتالله سید مجتبی خامنهای از شورایعالی امنیت ملی کشو و دبیرخانه آن به عنوان «چهارراه تدبیر» امور کشور یاد و بر اثرگذاری متقابل چهار حوزه «فرهنگ»، «سیاست»، «اقتصاد» و «امنیت» و لزوم برخورداری از پیوستهای متناسب با تصمیمگیری در هر حوزه تأکید کردند
حفاظت از امنیت ملی و منطقهای با اعمال مدیریت بر تنگه هرمز و تحکیم روابط دوجانبه با کشورهای همسایه بر پایهی منافع پایدار و متقابل از جمله دیگر محورهای مطرحشده در این دیدار بود.
رهبر انقلاب مستأصلشدن دشمن را از ثمرات مقاومت ملی دانست و بر اطلاعرسانی فعالانه و بهموقع برای استمرار حضور مردم در دفاع از کشو و نظام و نیز پیگیری تأمین حقوق و منافع ملت ایران و جبهه مقاومت از طریق تحقق شروط مطرح شده از سوی مسئولان کشور با هدف پایان جنگ و شرایط «نه جنگ، نه صلح» تأکید کردند
در این دیدار محسن رضایی گزارشی از شرایط کشور در حوزههای مختلف و تلاشهای در حال انجام ارائه کرد. وی در گزارش خود پیگیری سیاست راهبردی جمهوری اسلامی ایران برای «سامان دادن به ترتیبات و نظم درونزای منطقهای» را از جمله اقدامات در دست انجام دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی ایران بیان کرد.
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