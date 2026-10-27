تأکید رهبرانقلاب بر تحقق شروط تهران با هدف پایان جنگ

رهبر انقلاب در دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی بر پیگیری تأمین حقوق و منافع ملت ایران و جبهه مقاومت از طریق تحقق شروط مطرح شده از سوی مسئولان ایران با هدف پایان جنگ و شرایط «نه جنگ، نه صلح» تأکید کردند.

به گزارش کرد پرس بر اساس اعلام پایگاه اطلاع رسانی رهبری، در این دیدار، آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای از شورای‌عالی امنیت ملی کشو و دبیرخانه آن به عنوان «چهارراه تدبیر» امور کشور یاد و بر اثرگذاری متقابل چهار حوزه «فرهنگ»، «سیاست»، «اقتصاد» و «امنیت» و لزوم برخورداری از پیوست‌های متناسب با تصمیم‌گیری در هر حوزه تأکید کردند

حفاظت از امنیت ملی و منطقه‌ای با اعمال مدیریت بر تنگه هرمز و تحکیم روابط دوجانبه با کشورهای همسایه بر پایه‌ی منافع پایدار و متقابل از جمله دیگر محورهای مطرح‌شده در این دیدار بود.

رهبر انقلاب مستأصل‌شدن دشمن را از ثمرات مقاومت ملی دانست و بر اطلاع‌رسانی فعالانه و به‌موقع برای استمرار حضور مردم در دفاع از کشو و نظام و نیز پیگیری تأمین حقوق و منافع ملت ایران و جبهه مقاومت از طریق تحقق شروط مطرح شده از سوی مسئولان کشور با هدف پایان جنگ و شرایط «نه جنگ، نه صلح» تأکید کردند

در این دیدار محسن رضایی گزارشی از شرایط کشور در حوزه‌های مختلف و تلاش‌های در حال انجام ارائه کرد. وی در گزارش خود پیگیری سیاست راهبردی جمهوری اسلامی ایران برای «سامان دادن به ترتیبات و نظم درون‌زای منطقه‌ای» را از جمله اقدامات در دست انجام دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی ایران بیان کرد.