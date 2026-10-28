معاون وزیر بهداشت: حفظ انسجام ملی ضرورتی برای عبور از شرایط حساس کشور است

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، همبستگی ملی را یکی از مهم‌ترین عوامل اقتدار ایران دانست و تأکید کرد: صیانت از انسجام و اتحاد مردم، به‌ویژه در شرایط حساس کنونی، ضرورتی انکارناپذیر و در امتداد آرمان‌های شهدای کشور است.

به گزارش کردپرس، مسعود حبیبی روز چهارشنبه در اجلاسیه شهدای سلامت کردستان که با حضور جمعی از مسئولان، دانشگاهیان و خانواده‌های شهدا برگزار شد، با اشاره به حوادث و تحولات اخیر کشور اظهار کرد: دشمنان ملت ایران با هدف قرار دادن مردم بی‌گناه و کودکان، جنایاتی مرتکب شدند که با هیچ معیار انسانی و اخلاقی سازگار نیست، اما ایستادگی مردم ایران، پاسخی قاطع به این تجاوزها بود.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای سلامت، خانواده‌های شهدا را الگویی ارزشمند برای جامعه، جوانان و دانشگاهیان دانست و افزود: پاسداری از آرمان‌های شهدا و حرکت در مسیر اهداف و ارزش‌های آنان، از مهم‌ترین مسئولیت‌های امروز جامعه است.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت با اشاره به جنگ‌های تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران گفت: دانشگاهیان از نخستین گروه‌هایی بودند که در این جنگ‌ها هدف قرار گرفتند؛ چراکه علم و دانش، یکی از پایه‌های اصلی قدرت ملی ایران است و دشمن هرجا نشانه‌ای از توانمندی کشور دیده، آن را هدف حمله قرار داده است.

حبیبی با بیان اینکه فرماندهان نظامی، دانشمندان، نیروهای مسلح و مراکز علمی و دانشگاهی در شمار اهداف این تجاوزها بوده‌اند، اضافه کرد: در جریان این حملات، صدها مرکز دانشگاهی و درمانی کشور به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم آسیب دیدند و حتی آمبولانس‌ها نیز از حملات در امان نماندند.

وی تصریح کرد: این اقدامات نه‌تنها نتوانست انسجام جامعه را تضعیف کند، بلکه به عاملی برای تقویت همبستگی و افزایش ایستادگی مردم تبدیل شد.

حبیبی با تأکید بر نقش وحدت مردم در عبور از بحران‌ها اظهار کرد: همبستگی ملی در جنگ تحمیلی سوم، یکی از عوامل افزایش قدرت کشور و ناکامی دشمن بود و واکنش‌های بین‌المللی در محکومیت تجاوزها نیز نشان داد که ملت ایران در دفاع از کشور خود ایستاده است.

وی با اشاره به آنچه تلاش دشمنان برای تضعیف انسجام داخلی خواند، افزود: حفظ اتحاد و همدلی مردم، ضرورتی است که باید همواره مورد توجه قرار گیرد. این موضوع در پیام هفته دولت رهبر معظم انقلاب نیز مورد تأکید قرار گرفته و با آرمان‌های شهدا و مسیر فداکاری آنان پیوند دارد.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت با اشاره به نقش جامعه پزشکی در مقاطع حساس تاریخ معاصر کشور گفت: پزشکان، پرستاران و امدادگران در دوران دفاع مقدس، در نزدیک‌ترین نقاط به خطوط مقدم حضور داشتند، بیمارستان‌های صحرایی برپا کردند و برای نجات مجروحان، دشواری‌ها و خطرات فراوانی را پذیرفتند.

وی همچنین ایثار کادر درمان در دوران همه‌گیری کرونا را یادآور شد و با اشاره به نرجس خانعلی‌زاده، پرستار جوانی که در روزهای آغازین شیوع این بیماری در اسفند ۱۳۹۸ جان خود را از دست داد، اظهار کرد: کارکنان حوزه سلامت در شرایطی که بیماری هنوز ناشناخته بود و نگرانی‌های فراوانی درباره ابتلا وجود داشت، در کنار بیماران ماندند و به خدمت‌رسانی ادامه دادند.

حبیبی با بیان نمونه‌هایی از فداکاری پزشکان و پرستاران در دوران کرونا افزود: برخی از اعضای جامعه پزشکی با وجود کهولت سن، بیماری یا شرایط دشوار جسمی، برای رسیدگی به بیماران و تأمین نیازهای درمانی در مراکز مختلف حاضر شدند و حتی برخی از آنان در این مسیر جان باختند.

وی به روایت‌هایی از حضور پزشکان متخصص و پرستاران در مراکز درمانی نیازمند نیروی انسانی اشاره کرد و گفت: این ایثارگری‌ها نشان می‌دهد که مسئولیت‌پذیری و تعهد حرفه‌ای در جامعه پزشکی، فراتر از محدودیت‌های شخصی و ملاحظات فردی است.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در پایان با تأکید بر وجه مشترک شهدای نظامی و شهدای سلامت خاطرنشان کرد: آنچه این شهدا را به یکدیگر پیوند می‌دهد، روحیه ازخودگذشتگی و ترجیح منافع مردم بر منافع شخصی است؛ مسیری که در آن، خدمت به مردم و دفاع از کشور به والاترین مسئولیت تبدیل می‌شود.

فرمانده سپاه کردستان: کادر درمان در خط مقدم نجات جان مردم و مقابله با بحران‌هاست

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان هم در این همایش با تأکید بر نقش محوری جامعه پزشکی در بحران‌ها و حوادث کشور گفت: جهاد تنها به میدان نبرد نظامی محدود نیست و پزشکان، پرستاران و نیروهای بهداشت و درمان نیز با تکیه بر دانش، تعهد و ایثار خود، در سنگر خدمت‌رسانی به مردم و نجات جان انسان‌ها مجاهدت می‌کنند.

سردار جمشید رضایی روز چهارشنبه در اجلاسیه شهدای مدافع سلامت کردستان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این عرصه اظهار کرد: اخلاص، شیوه خدمتگزاری و پایبندی شهدا به آرمان‌های انسانی و اعتقادی، چنان ارزشمند است که توصیف بزرگی راه آنان با واژه‌ها دشوار به نظر می‌رسد

وی با اشاره به خاطرات دوران دفاع مقدس افزود: در اوایل دهه ۶۰ و در دوران نوجوانی، هنگام اعزام به منطقه عملیاتی شلمچه، از نزدیک شاهد حضور داوطلبانه پزشکان متخصص، پرستاران و امدادگران در کنار نیروهای امدادی نظامی بودم؛ افرادی که برای رسیدگی به مجروحان، شرایط دشوار جبهه را پذیرفته بودند.

حضور داوطلبانه کادر درمان در سخت‌ترین شرایط

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با اشاره به محدودیت امکانات و شرایط دشوار مناطق عملیاتی گفت: در روزهایی که جبهه‌ها با بمباران و کمبود امکانات مواجه بودند، نیروهای متخصص حوزه سلامت، موقعیت‌های امن و شرایط رفاهی مناسب را کنار گذاشتند تا در میدان خدمت حاضر شوند و به مجروحان جنگی رسیدگی کنند.

رضایی ادامه داد: جامعه پزشکی کشور در بیش از چهار دهه گذشته، از دوران دفاع مقدس تا بحران‌های منطقه‌ای و همه‌گیری کرونا، بارها تعهد و مسئولیت‌پذیری خود را نشان داده است؛ به‌گونه‌ای که پزشکان، پرستاران و دیگر نیروهای درمانی در موقعیت‌های پرخطر، برای حفظ جان مردم از هیچ تلاشی دریغ نکرده‌اند.

وی با بیان اینکه مفهوم جهاد، فراتر از حضور در میدان نبرد مسلحانه است، تصریح کرد: همان‌گونه که رزمندگان با تجهیزات نظامی در برابر دشمن ایستادگی می‌کنند، کادر درمان نیز با روپوش سفید، تجهیزات پزشکی و سلاح علم و ایمان، در سنگری دیگر برای نجات جان انسان‌ها تلاش می‌کند و خطرات را به جان می‌خرد.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد پزشک شهیده رسولی، از صبر و استقامت خانواده این شهیده تجلیل کرد.

وی خاطرنشان کرد: شهدای مدافع سلامت با پذیرش خطر و انتخاب مسیر خدمت، جان خود را در راه نجات دیگران فدا کردند و خانواده‌های آنان نیز با تحمل سال‌ها رنج و دوری، شایسته تکریم و قدردانی هستند.

رضایی در پایان، با تأکید بر ضرورت پاسداشت فرهنگ ایثار و فداکاری در جامعه، مجاهدت کادر درمان را جلوه‌ای ماندگار از مسئولیت‌پذیری، تعهد حرفه‌ای و خدمت بی‌منت به مردم دانست