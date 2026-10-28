دادستان بوکان معرفی شد

به گزارش کردپرس، محمد علینژاد رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در آیین تکریم و معارفه دادستان شهرستان بوکان گفت: رمز بقا و رمز پیروزی ملت ایران ایمان است و ایمان در کنار تقوی و وحدت موجب شکست دشمن است، دشمنی که وحدت را مورد هجمه قرار داده که ما را به جان هم بیاندازد ولی همدلی و انسجام مردم و مسئولین آنچنان دشمن را ناکام گذاشته که دنیا مبهوت مانده است.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با اشاره به امنیت موجود در استان گفت:خط قرمز دستگاه قضایی استان امنیت مردم است و با کسانی که این امنیت را به مخاطره می‌اندازند با قاطعیت برخورد می‌کند.

علینژاد استان ادامه داد:رئیس دادگستری و دادستان بوکان برای حل مشکلات مردم در میدان هستند و از تمام ظرفیت‌ها برای اجرای عدالت بهره می‌برند.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه سند تحول قو قضاییه گفت:دستگاه قضایی استان چندین سال است که بر با توجه به سند تحول قضایی برنامه عملیاتی تدوین کرده و بر مدار آن حرکت می‌کند و امسال هم همه واحد‌های قضایی استان بر اساس برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۵ حرکت می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی افزود:استفاده از سامانه‌های هوشمند یکی از امور مهم و مورد تاکید سند تحول قضایی است که با هدف کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت، دقت و صحت در رسیدگی‌ها در استان هم با جدیت دنبال می‌شود و تلاش می‌شود عدالت الکترونیک در کلیه بدنه دادگستری استان به کار گرفته شود و این عدالت با فن آوری‌های نوین قوه قضاییه محقق می‌شود.

علینژاد با تاکید بر کاهش اطاله دادرسی گفت:رسیدگی‌ها باید با سرعت بالا و دقت لازم انجام شود و برای حصول این مهم باید ضمن تقویت نظارت‌های مدیریتی از فن‌آوری‌های نوین به درستی نهایت بهره را برد چرا که این نوآوری‌های الکترونیکی برای تسهیل امور مردم هست.

وی با پرداختن به مسئولیت سنگین دادستان گفت:لازم است دادستان وظایف محوله قانونی خود را با جدیت و به صورت میدانی دنبال کند از آن جمله پیشگیری از وقوع جرم است که علل و عوامل مختلف هم در ارتکاب جرم دخیل هستند که به این جهت لازم همه نهاد‌ها و ارگان‌ها برای این امر مهم همکاری لازم را داشته باشند.



مردم داری و گشاده رویی با مراجعان، صیانت از حقوق عامه و بیت المال، حمایت از سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید، صیانت از اراضی ملی و کشاورزی، توجه به امور زندان‌ها و نظارت و آموزش ضابطان از تاکیدات رئیس کل دادگستری استان به دادستان جدید بوکان در این مراسم بود.

در ادامه مراسم رئیس دادگستری، امام جمعه بوکان، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و فرماندار بوکان هم به ایراد سخن پرداختند و نهایتا از زحمات علی زاهد تقدیر به عمل آمد و علیرضا هاتفی به عنوان دادستان جدید شهرستان بوکان معرفی شد.