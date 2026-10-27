تروریسم اقتصادی آمریکا علیه ایران ثبات بازارهای انرژی را با خطر جدی مواجه کرده است

پزشکیان در هشتمین اجلاس سران مجمع کشورهای صادر کننده گاز:

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تأثیر تحولات ژئوپلیتیک و اقدامات یک‌جانبه بر امنیت انرژی جهان، خواستار توسعه همکاری‌های راهبردی و فنی کشورهای عضو مجمع کشورهای صادرکننده گاز شد و اعلام کرد که ایران با برخورداری از ظرفیت تولید سالانه 300 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی، آمادگی دارد نقش فعال‌تری در توسعه سرمایه‌گذاری‌های مشترک، گسترش تجارت گاز و تقویت امنیت انرژی جهانی ایفا کند.

به گزارش کرد پرس، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی خود در هشتمین اجلاس سران مجمع کشورهای صادر کننده گاز در روسیه ، ‌با اشاره به تأثیر تنش‌های منطقه‌ای و اقدامات یک‌جانبه بر بازار جهانی انرژی، بر ضرورت همکاری مؤثر کشورهای عضو برای کاهش آسیب‌پذیری بازارها و تضمین امنیت عرضه و تقاضا تأکید کرد.

رئیس جمهور تحریم‌های یک‌جانبه و مداخلات نظامی آمریکا در منطقه را از عوامل مؤثر بر بی‌ثباتی بازارهای انرژی دانست و با اشاره به پیامدهای این تحولات بر تولید، انتقال و قیمت‌گذاری انرژی، خواستار مقابله مؤثر با اقداماتی شد که ثبات بازار جهانی گاز را تهدید می‌کنند.

پزشکیان همچنین بر ظرفیت مجمع کشورهای صادرکننده گاز برای توسعه دیپلماسی چندجانبه، تبادل تجربیات و هماهنگی سیاست‌های کشورهای عضو تأکید کرد.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه سرمایه‌گذاری‌های مشترک در زنجیره ارزش گاز طبیعی، ارتقای فناوری، افزایش بهره‌وری و گسترش تجارت منطقه‌ای و جهانی گاز را از اولویت‌های همکاری میان اعضای مجمع برشمرد و با اشاره به جایگاه ایران در برخورداری از ذخایر و ظرفیت تولید گاز طبیعی، بر آمادگی کشور برای گسترش همکاری با سرمایه‌گذاران خارجی و مشارکت فعال‌تر در پروژه‌های بالادستی و پایین‌دستی صنعت گاز تأکید کرد.

مشروح سخنرانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در هشتمین اجلاس سران مجمع کشورهای صادر کننده گاز :

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب آقای ولادیمیر پوتین

رئیس‌جمهور محترم فدراسیون روسیه

مایلم در آغاز سخن، ضمن ابراز خرسندی از حضور در شهر زیبا و تاریخی مسکو، از ملت و دولت دوست فدراسیون روسیه، به‌ویژه جناب‌عالی برای میزبانیِ این اجلاسِ مهم صمیمانه تشکر ‌کنم. همچنین از دبیرکل محترم و دبیرخانه به‌دلیل تلاش‌های مستمر برای پیشبردِ فعالیت‌های مجمعِ کشورهای صادرکننده گاز قدردانی می‌نمایم.

فرصت را مغتنم می‌شمارم، تا یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای(ره) را گرامی بدارم که با ابتکار و حمایت‌های خود در تقویتِ مجمعِ کشورهای صادرکننده گاز نقش بسزایی ایفا نمودند.

جناب آقای رئیس، رؤسای محترم هیئت‌های شرکت‌کننده

خانم‌ها و آقایان

هشتمین اجلاس سرانِ مجمع کشورهای صادرکننده گاز در شرایطی برگزار می‌شود که تحولاتِ ژِئوپُلتیک، امنیت انرژیِ جهان را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است.

در این میان، تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، در دو مقطع و در میانهِ مذاکراتِ سیاسی، یکی از وقایعِ تاسف‌بار و خطرناک علیه امنیتِ جهانی بود که با تخریب تاسیساتِ انرژی کشورمان و ایجاد اختلال در فرآیند انتقالِ انرژی، امنیت انرژی و اقتصاد جهانی را به خطر انداخته است.

همچنین باید تأکید نمایم که اعمالِ تحریم‌های یک‌جانبه علیه کشورها و تروریسم اقتصادی در قالبِ محاصره‌ی دریایی و هوایی از سوی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و اعمال فشار بر سایر کشورها به‌منظور تبعیت از این محاصره، از دیگر اقدامات غیرقانونی است که ثبات بازارهای انرژی را با مخاطره‌ جدی مواجه ساخته است و باید توسط عرضه‌کنندگان عمده انرژی جهان محکوم و به‌طور موثری با آن مقابله شود. امروز، مداخلات نظامی آمریکا در منطقه‌ خلیج فارس، فقط بازیگران منطقه‌ای را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، بلکه با ایجاد شوک‌‌های جدی، فرآیند تعیین قیمت، عرضه و انتقال انرژی را مختل نموده و رشدِ اقتصادی را در جهان به مخاطره می‌اندازد.

عالی‌جنابان

مجمعِ کشورهای صادرکننده گاز، طی بیش از دو دهه فعالیت خود، اکنون به نمادی از دیپلماسیِ چندجانبه‌ گازی و بستری برای گفت‌وگو، تبادل تجربه و تقویت همکاری میان کشورهای عضو تبدیل شده است و می‌تواند در حل مشکلات و تنگناهای انرژی جهان نقش موثری ایفا نماید.

در این راستا، پرداختن به مفاد اساسنامه‌ی مجمع و بیانیه‌های اجلاسِ سران مجمع، به‌ویژه در توسعه‌ی فناوری‌ها و روش‌های مدیریتِ پایدار زیست‌محیطی، توسعه‌ی بازارهایِ منطقه‌ای و جهانیِ گاز، حداکثرسازی نقشِ منابع گاز طبیعی در زنجیره ارزش و‌ مقابله با فقر انرژی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

خانم‌ها و آقایان

تحولاتِ بازار جهانیِ انرژی ایجاب می‌کند، کشورهای عضو مجمع، همکاری‌ خود را در دو حوزه «حاکمیت و مدیریت راهبردی» و «عملیات فنی ـ مهندسی» توسعه دهند. در حوزه راهبردی، تمرکز اصلی باید بر ثبات بازار و چگونگیِ افزایشِ حجم تجارت گاز طبیعی در سطح منطقه‌ای و جهانی باشد.

در حوزه فنی و مهندسی، موضوع اساسی برای اعضای مجمع، توسعه‌ سرمایه‌گذاری‌های مشترک در زنجیره ارزش گاز، از تولید تا فرآوری، انتقال و مصرف است. هم‌زمان، ارتقای ظرفیت‌های فناورانه برای افزایشِ بهره‌وری و کاهش آثار زیست‌محیطیِ تولید و مصرف گاز باید در کانون همکاری‌های مشترک قرار گیرد.

در این راستا، ضروری است ظرفیت‌های موجود در کشورهای عضو به پروژه‌های عملیاتی و منافع مشترک تبدیل شود و اجرای مؤثر راهبرد بلندمدت مجمع، متناسب با تحولات بازار و افق‌ بلندمدت عرضه و تقاضا، بتواند مسیر روشنی برای هم‌سویی اولویت‌های اعضا و تقویت نقش مجمع در آینده انرژی جهان فراهم سازد.

عالی‌جنابان

جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان یکی از اعضای مؤسسِ مجمع کشورهای صادرکننده گاز و دومین دارنده ذخایر اثبات‌شده‌ی گاز طبیعی جهان، آمادگی خود را برای ایفای نقشی فعال‌تر در پیشبرد دیپلماسی چندجانبه، تبادل دانش و تجربه و توسعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های گاز در چارچوبِ مجمع، اعلام می‌کند.

ایران با برخورداری از موقعیت راهبردی خود در قلب مهم‌ترین کریدورهای انرژی جهان، دارای ظرفیتِ ذاتی برای ارتقای چشم‌گیر تاب‌آوریِ انرژی در سطح جهانی است. به‌علاوه، ظرفیت‌های موجود در صنعت گاز ایران، زمینه‌های مناسبی برای همکاری‌های بخشِ خصوصیِ کشورهای عضو مجمع در حوزه بالادستی و پایین‌دستی گاز طبیعی و نیز تجارت آن ایجاد کرده است. سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند بدون نگرانی، از مشوق ها و تسهیلات ارائه‌شده در بخش صنعتِ نفت، گاز و پتروشیمی استفاده نموده و از ظرفیت‌های کم‌نظیر ایران در چارچوب منافع مشترک بهره‌مند گردند.

لازم است تأکید نمایم، علی‌رغم اعمالِ سال‌ها تحريم‌ يكجانبه، توانسته‌ایم با اتکا به توانمندیِ داخلي، ظرفیتِ تولید گاز طبیعیِ ایران را به رقمِ 300 میلیارد مترمکعب برسانیم و همچنان رتبه سوم تولیدکننده‌ی بزرگ گاز طبیعی جهان را حفظ نمائیم.

در حوزه مصرف گاز طبیعی، نیز، ایران یکی از کشورهای پیشرو در جهان با سهم 70 درصدی در سبد انرژی است و اکنون 95 درصد جمعیت ایران تحت پوشش شبکه سراسریِ گاز طبیعی قرار دارد.

جناب آقای رئیس، خانم‌ها و آقایان

ما معتقدیم با همکاری‌های سازنده می‌توان به امنیت عرضه و تقاضا، ارزش‌گذاریِ منصفانه‌ی گاز طبیعی و ارتقای آن در سبدِ انرژی جهان، با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی کمک کرد. در این راستا، مشارکتِ فعال وزرای نفت و انرژیِ کشورهای عضو و ناظر، دبیرکل مجمع و کارکنان دبیرخانه و همکاری سازنده بین آنها از اهمیت زیادی برخوردار است.

در پایان، بار دیگر از دولت و ملت فدراسیون روسیه برای میهمان‌نوازی گرم و میزبانیِ شایسته تشکر می‌کنم و برای تحقق اهداف مجمع آرزوی موفقیت دارم. از توجه شما متشکرم