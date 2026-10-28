پیش بینی برداشت ١٩٥ کیلوگرم زعفران در آذربایجان غربی

سرویس آذربایجان غربی- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان‌غربی، با اعلام آغاز فصل برداشت زعفران در سطح ۵۵ هکتار از اراضی استان به میزان ١٩٥ کیلوگرم بر اهمیت راهبردی این گیاه دارویی در الگوی کشت استان تأکید کرد.

به گزارش کردپرس، محمد رضا اصغری با اشاره به ظرفیت‌های توسعه کشت زعفران در استان اظهار کرد: با توجه به چالش‌های موجود در حوزه مدیریت منابع آبی، تغییر الگوی کشت به سمت محصولات کم‌آب بر و با ارزش افزوده بالا مانند زعفران، یکی از اولویت‌های سازمان جهاد کشاورزی استان است.

او ادامه داد: زعفران با نیاز آبی بسیار اندک، پاسخی مناسب به ضرورت مدیریت هوشمند منابع آب در منطقه محسوب می‌شود.

اصغری با اشاره به داده‌های آماری افزود: برآورد می‌شود با توجه به میانگین تولید ۳.۵ کیلوگرم در هر هکتار، مجموع برداشت استان در سال جاری نزدیک به ۱۹۵ کیلوگرم باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بر نقش کلیدی این محصول در پایداری اقتصاد روستایی تأکید کرد و افزود: کشت زعفران در سطح استان، بیش از ۸ هزار روز اشتغال غیرمستقیم ایجاد کرده که این امر مستقیماً به تقویت زنجیره ارزش محصولات کشاورزی کمک می‌کند.

اصغری خاطرنشان کرد: سازمان جهاد کشاورزی برای مقابله با چالش‌هایی نظیر کوچک بودن اراضی و هزینه‌های تولید، برنامه‌های حمایتی خود را از طریق تسهیلات بانکی، ارائه مشاوره‌های فنی و بهره‌گیری از فناوری‌های دانش‌بنیان برای افزایش کیفیت و سودآوری تولید، به صورت ویژه دنبال می‌کند تا توانمندی کشاورزان در زنجیره تأمین محصولات دارویی ارتقا یابد.