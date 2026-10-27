کردپرس
دادستان عمومی و انقلاب پیرانشهر معرفی شد
خبر ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ ۱۲:۱۲ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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دادستان عمومی و انقلاب پیرانشهر معرفی شد

سرویس آذربایجان غربی- «جعفر علی‌پور» در آیینی با حضور رییس کل دادگستری آذربایجان‌غربی، به‌ عنوان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پیرانشهر معرفی شد.

به گزارش کردپرس، مدیرکل دادگستری استان آذربایجان غربی در این آیین با اشاره به اجرای سند تحول دستگاه قضایی، اظهار کرد: هم‌اکنون ارجاع پرونده در دستگاه قضایی به صورت هوشمند انجام می‌شود.

محمد علی‌نژاد افزود: از اول آبان‌ماه در تمامی حوزه‌های قضایی استان آذربایجان غربی، ضمانت‌نامه‌ها به صورت الکترونیکی و آنلاین اخذ می‌شود.

لقمان خسروپور فرماندار شهرستان پیرانشهر هم در این آیین با تقدیر و تشکر از زحمات چندین ساله علیرضا هاتفی دادستان پیشین این شهرستان، گفت: در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، شخصی که توفیق خدمت پیدا می‌کند باید با تمام توان و قوا خدمت کند، چون مردم ما لایق بهترین‌ها هستند.

در پایان این مراسم، ضمن قدردانی از خدمات علیرضا هاتفی، جعفر علی‌پور به عنوان دادستان جدید عمومی و انقلاب شهرستان پیرانشهر معرفی شد.

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