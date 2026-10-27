سرویس آذربایجان غربی-استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت همراهی مردم در اجرای طرح سرشماری عمومی گفت: سرشماری یکی از مهم‌ترین ابزارهای شناسایی نیازهای استان، به‌ویژه در حوزه‌های جمعیت و اشتغال است.

به گزارش کردپرس، رضا رحمانی با اشاره به اجرای سرشماری امسال به روش ثبتی مبنا، افزود: تجمیع اطلاعات جمعیتی، تحصیلی، شغلی و سکونتی در سامانه‌های برخط، زمینه تولید داده‌های دقیق‌تر و دسترسی مدیران و برنامه‌ریزان به اطلاعات موردنیاز برای تصمیم‌گیری را فراهم می‌کند.

او همچنین با بیان اینکه داده‌های آماری نقش مؤثری در توزیع بودجه و امکانات میان استان‌ها دارد، خاطرنشان کرد: اطلاعات دقیق می‌تواند زمینه‌ساز تخصیص عادلانه اعتبارات دولتی و شناسایی بهتر نیازهای مناطق مختلف کشور باشد.

رحمانی همچنین با تأکید بر ضرورت دقت آمارگیران و کارشناسان ناظر، ادامه داد: مردم با همکاری جدی در اجرای این طرح مشارکت کنند و بدون نگرانی، اطلاعات موردنیاز را در اختیار عوامل سرشماری قرار دهند.

استاندار آذربایجان‌غربی با بیان اینکه داده‌های آماری نقش مؤثری در توزیع بودجه و امکانات میان استان‌ها دارد، افزود: اطلاعات دقیق می‌تواند زمینه‌ساز تخصیص عادلانه اعتبارات دولتی و شناسایی بهتر نیازهای مناطق مختلف کشور باشد.

رحمانی همچنین از ارائه اطلاعات مربوط به شاخص‌های توسعه‌نیافتگی آذربایجان‌غربی و نحوه توزیع عادلانه مالیات بر ارزش افزوده به رئیس‌جمهور خبر داده و اضافه کرد: در پی ارائه این اطلاعات، پزشکیان دستور رسیدگی صادر کرد که نشان‌دهنده اهمیت آمار صحیح در تصمیم‌سازی و پیگیری مسائل استان است.

او در پایان با اشاره به اقدامات انجام شده در یک سال گذشته در حوزه سرمایه‌گذاری، توسعه و پیشرفت استان، بر ضرورت تداوم این روند تأکید کرده و از تلاش‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در پیگیری جذب اعتبارات و اجرای طرح‌های عمرانی قدردانی کرد