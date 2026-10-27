سرویس آذربایجان غربی- مجتمع تخصصی تولید نهال شناسه‌دار، سالم و اصلاح شده کشور با سرمایه‌گذاری چهار همت و در زمینی به وسعت بیش از ۱۶۰ هکتار در میاندوآب احداث می‌شود.

به گزارش کردپرس، در راستای توسعه کشاورزی پایدار و صیانت از منابع آبی، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی با مسعود نمازی مدیرعامل جهاد استقلال، دیدار و درباره احداث بزرگ‌ترین مرکز تولید نهال شناسه‌دار، سالم و اصلاح شده کشور در میاندوآب گفت‌وگو کرد.

در این دیدار تفاهم‌نامه احداث این مرکز با هدف کاهش مصرف آب، کمک به احیای دریاچه ارومیه و توسعه کشاورزی دانش‌بنیان، به امضای استاندار آذربایجان‌غربی، مدیرعامل مؤسسه جهاد استقلال و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان رسید.

گفته می شود؛ بر این اساس میاندوآب به‌عنوان بزرگترین قطب تولید نهال کشور، نقش پررنگ‌تری در آینده کشاورزی پایدار ایران ایفا کند.

این مجتمع تخصصی با سرمایه‌گذاری چهار همت و در زمینی به وسعت بیش از ۱۶۰ هکتار احداث می‌شود و با بهره‌گیری از روش‌های نوین آبیاری، کشت گلخانه‌ای، آزمایشگاه‌های کشت بافت و نهالستان مادری، زمینه تولید نهال‌های استاندارد و پربازده را فراهم می‌کند.