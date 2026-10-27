سهم اقلیم کردستان در بودجه ۲۰۲۷ عراق تنها ۶ درصد است

عضو کمیسیون دارایی عراق:

در حالی که سهم اقلیم کردستان در پیش‌نویس بودجه ۲۰۲۷، ۱۲.۸ هزار میلیارد دینار تعیین شده، عضو کمیسیون دارایی پارلمان عراق می‌گوید این رقم تنها ۶ درصد بودجه کل کشور است و حتی هزینه حقوق کارمندان اقلیم را پوشش نمی‌دهد.

به گزارش کردپرس، اخلاص دلیمی، عضو کمیسیون دارایی پارلمان عراق، اعلام کرد در مجموع بودجه عمومی عراق برای سال ۲۰۲۷ که ۲۱۷ هزارمیلیارد دینار تعیین شده، سهم اقلیم کردستان تنها ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد دینار در نظر گرفته شده است؛ رقمی که معادل ۶ درصد کل بودجه است و حتی هزینه حقوق کارمندان اقلیم را نیز پوشش نمی‌دهد.

این نماینده فراکسیون حزب دموکرات کردستان گفت این موضوع اصلی‌ترین مشکل اقلیم کردستان در پیش‌نویس قانون بودجه است. دلیمی درباره دومین محور اختلافات نیز به هزینه‌های حاکمیتی اشاره کرد و گفت این هزینه‌ها در پیش‌نویس بودجه به ۷۶ هزارمیلیارد دینار رسیده که به گفته او رقمی بسیار بالا و غیرعادی است و نیاز به بررسی دقیق دارد.

وی افزود در همین چارچوب، درخواست ارائه توضیحات رسمی از وزیر دارایی عراق را مطرح کرده‌اند. او همچنین پرونده نفت و قیمت آن را سومین محور اختلاف دانست و گفت در حال حاضر هیأتی از وزارت نفت عراق و معاون وزارت دارایی فدرال در اقلیم کردستان در حال بررسی میزان تولید روزانه نفت و قیمت آن هستند.

به گفته دلیمی، در آخرین اصلاحات، میزان تولید روزانه نفت اقلیم ۴۴۵ هزار بشکه تعیین شده، اما این رقم از سوی وزارت نفت عراق اعلام نشده و از شرکتی گرفته شده که میان اقلیم و بغداد فعالیت می‌کند و جایگاه رسمی ندارد.

عضو کمیسیون دارایی پارلمان عراق تأکید کرد این کمیسیون تنها به داده‌های طرف‌های رسمی، یعنی وزارت نفت فدرال و وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان، استناد می‌کند. به همین دلیل، بررسی این بند تا زمان حل‌وفصل رسمی و قانونی پرونده نفت و گاز به تعویق افتاده است.