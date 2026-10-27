رییس کل دادگستری: دادستان اشنویه بر انتخابات میان دوره ای مجلس نظارت داشته باشد

سرویس آذربایجان غربی- رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی با اشاره به انتخابات میان‌دوره‌ای شهرستان اشنویه و انتخابات شورای شهر گفت:لازم است دادستان به امر انتخابات نظارت مستمر داشته باشد تا با صحت و سلامت انتخابات در محیطی آرام و به دور از هر گونه تخلف برگزار گردد.

به گزارش کردپرس، محمد علینژاد در آیین تکریم و معارفه دادستان شهرستان اشنویه با تسلیت ایام فاطمیه و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و امام شهدا گفت: همانطور که رهبر شهیدمان فرمودند" ایران اسلامی در دنیا تمدن ساز خواهد بود" شاید این موضوع قبلا چندان قابل لمس نبود، اما اکنون پس از جنگ چهل روزه این امر کاملا ملموس شده و با مبعوث شدن مردم ایران همه دنیا آزادی خواهی و استقلال و عزت را از مردم ایران آموخته‌اند.

وی به وجود همدلی کم نظیر بین مجموعه‌های قضایی، انتظامی و امنیتی اشاره وگفت: این همدلی موجب ارتقای امنیت استان هست و باید با قوت ادامه یابد و دستگاه قضایی با تمام توان از این همدلی و انسجام حمایت می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: مسئولیت‌ها امانتی برای گره گشایی از کار مردم هستند و هرچند یک جایگاه مدیریتی هستند، اما در واقع تعهدی در مقابل مردم و خداوند می‌باشند و مردم از خادمان خود انتظار دارند لذا مدیران قضایی باید همیشه و در همه حال در دسترس مردم باشند.

علینژاد در ادامه با اشاره به جایگاه سند تحول قو قضاییه گفت:دادگستری استان چندین سال است که بر با توجه به سند تحول قضایی برنامه عملیاتی تدوین کرده و بر مدار آن حرکت می‌کند و امسال هم همه واحد‌های قضایی استان بر اساس برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۵ حرکت می‌کند.

وی افزود:استفاده از سامانه‌های هوشمند یکی از امور مهم و مورد تاکید سند تحول قضایی است که با هدف کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت، دقت و صحت در رسیدگی‌ها در استان هم با جدیت دنبال می‌شود.

علینژاد با تاکید بر کاهش اطاله دادرسی گفت:رسیدگی‌ها باید با سرعت بالا و دقت لازم انجام شود و برای حصول این مهم باید ضمن تقویت نظارت‌های مدیریتی از فن‌آوری‌ها نوین به درستی نهایت بهره را برد چرا که این نوآوری‌های الکترونیکی برای تسهیل امور مردم هست.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از مسولان شهری هم خواست با همدلی و همراهی مجموعه قضایی برای حل مسائل اجتماعی و کاهش زمینه ارتکاب جرم و در مدار قانون به مدیران قضایی کمک کنند.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در ادامه بیان داشت:تکریم مراجعان در دستگاه قضایی از امور مهم در کنار رسیدگی و صدور حکم عادلانه هست.

وی افزود:قاطعیت در رسیدگی هم چنانچه در چارچوب قانون باشد اثر بیشتری خواهد داشت.

علینژاد در ادامه به انتخابات میان‌دوره‌ای شهرستان اشنویه و انتخابات شورای شهر پیش رو هم اشاره کرد و گفت:لازم است دادستان به امر انتخابات نظارت مستمر داشته باشد تا با صحت و سلامت انتخابات در محیطی آرام و به دور از هر گونه تخلف برگزار گردد.

مردم‌داری و گشاده رویی با مراجعان، صیانت از حقوق عامه و بیت المال، حمایت از سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید، صیانت از اراضی ملی و کشاورزی، توجه به امور زندان‌ها و نظارت و آموزش ضابطان از تاکیدات رئیس کل دادگستری استان در این مراسم بود.

در ادامه مراسم رئیس دادگستری، دادستان، امام جمعه و فرماندار اشنویه هم به ایراد سخن پرداختند و نهایتا از زحمات علیرضا هاتفی تقدیر به عمل آمد و فخری به عنوان دادستان جدید شهرستان اشنویه معرفی شد.