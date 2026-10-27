اداره راه و شهرسازی آذربایجان غربی: ٨١ درصد تخلفات ساخت و ساز مربوط به ایمنی است

سرویس آذربایجان غربی- مدیر کل راه وشهرسازی آذربایجان غربی گفت: ۸۱درصد تخلفات ناشی از ساخت‌وسازهای غیرمجاز مربوط به عدم رعایت مقررات و موارد ایمنی است.

به گزارش کردپرس، پیمان آرامون مدیر کل راه وشهرسازی آذربایجان غربی در جلسه ارائه راهکارهای مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز شهرستان سلماس که با حضور دادستان و سایر مسئولان این شهرستان در فرمانداری سلماس برگزار شد بر اهمیت توجه به مقررات ساخت وساز ساختمانی تاکید کرد.

او اضافه کرد: توجه به مقررات ساخت‌وساز بخش اشغال عرصه نیز مورد بسیار مهمی است که باید در هنگام ساخت‌وساز به آن توجه جدی شود. ساخت‌وسازی که در آن به موارد ایمنی توجهی نشود، مطمئناً باعث آسیب خواهد شد.

آرامون با اشاره به لزوم بازدارندگی جریمه‌های تخلف ساختمانی تصریح کرد: باید هزینه تخلفات به قدری بالا برود تا کسی اقدام به تخلف در ساخت‌وساز نکند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان در پایان با اشاره به تعیین تکلیف طرح تفصیلی خاطرنشان کرد: طرح تفصیلی شهر سلماس ۵ سال بلاتکلیف مانده بود که اکنون تعیین تکلیف شده و هم‌اکنون یک سند بالادستی در شهر سلماس وجود دارد که بتوان به آن استناد کرد.