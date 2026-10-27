کردپرس
تصادف در محور بیجار ـ دیواندره جان مادر و ۲ فرزندش را گرفت
خبر ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ ۱۱:۴۴ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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تصادف در محور بیجار ـ دیواندره جان مادر و ۲ فرزندش را گرفت

سرویس کردستان - برخورد یک دستگاه خودروی پراید با وانت نیسان در محور بیجار ـ دیواندره، محدوده روستای درویش خاکی، به جان باختن سه نفر و مصدومیت یک نفر منجر شد.

به گزارش کرد پرس، در این حادثه که امروز رخ داد، یک زن و ۲ فرزند وی جان خود را از دست دادند و یک نفر دیگر مصدوم شد.

این سانحه در محدوده روستای درویش خاکی و بر اثر برخورد خودروی پراید با وانت نیسان رخ داده است.

تاکنون اطلاعات تکمیلی درباره علت وقوع تصادف، هویت جان باختگان و وضعیت مصدوم از سوی مراجع رسمی اعلام نشده است.

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