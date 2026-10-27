خبر نویسنده: 3241 ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ ۱۱:۴۴ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰)
تصادف در محور بیجار ـ دیواندره جان مادر و ۲ فرزندش را گرفت
سرویس کردستان - برخورد یک دستگاه خودروی پراید با وانت نیسان در محور بیجار ـ دیواندره، محدوده روستای درویش خاکی، به جان باختن سه نفر و مصدومیت یک نفر منجر شد.
به گزارش کرد پرس، در این حادثه که امروز رخ داد، یک زن و ۲ فرزند وی جان خود را از دست دادند و یک نفر دیگر مصدوم شد.
این سانحه در محدوده روستای درویش خاکی و بر اثر برخورد خودروی پراید با وانت نیسان رخ داده است.
تاکنون اطلاعات تکمیلی درباره علت وقوع تصادف، هویت جان باختگان و وضعیت مصدوم از سوی مراجع رسمی اعلام نشده است.
دیدگاه کاربران