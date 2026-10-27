نماینده پارلمان عراق:

به گزارش کردپرس، دیلان غفور، نماینده پارلمان عراق از فراکسیون اتحادیه میهنی کردستان، در اظهاراتی به رسانه حزب خود گفت: سهم اقلیم کردستان از بودجه عراق که بر اساس آخرین سرشماری ۱۴.۴ درصد است، بعداً به ۱۲.۷ درصد کاهش یافته است. او همچنین گفت عراق خواستار تحویل روزانه ۴۴۵ هزار بشکه نفت اقلیم کردستان است، در حالی که اقلیم کردستان معتقد است این میزان زیاد است. وی افزود که بغداد و اربیل همچنین تاکنون درباره درآمدهای داخلی به توافق نرسیده‌اند و دو طرف در این زمینه دیدگاه‌های متفاوتی دارند. دیلان غفور همچنین اشاره کرد که موضوع دائمی کردن قراردادها و استخدام‌های جدید قراردادی نیز باید بر اساس سهم اقلیم کردستان در بودجه انجام شود.