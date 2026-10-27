کردپرس
تحصیل ۱۹۵ دانش آموز دارای آسیب بینایی و شنوایی در کردستان
خبر ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ ۰۹:۴۳ زمان مطالعه: 2 دقیقه (۰)
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تحصیل ۱۹۵ دانش آموز دارای آسیب بینایی و شنوایی در کردستان

سرویس کردستان - رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان کردستان گفت: ۱۹۵ دانش آموز دارای آسیب بینایی و شنوایی در مدارس استثنایی و عادی استان تحصیل می کنند و از خدمات آموزشی، توانبخشی و حمایتی بهره مند هستند.

به گزارش کرد پرس، اقبال خانی در نشست خبری با رسانه های کردستان، اظهار کرد: از مجموع این دانش آموزان، ۸۰ نفر دارای آسیب شنوایی و ۱۱۵ نفر کم بینا یا نابینا هستند که در مدارس استثنایی و عادی، در قالب طرح آموزش تلفیقی و فراگیر تحصیل می کنند.

وی افزود: خدمات آموزشی مورد نیاز این دانش آموزان در ۱۰ شهرستان و منطقه استان، شامل نواحی یک و ۲ سنندج، مریوان، سقز، کامیاران، دهگلان، قروه، بانه، دیواندره و موچش ارائه می شود.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان با تأکید بر اهمیت تشخیص زودهنگام اختلالات شنوایی بیان کرد: تشخیص به موقع و مداخله زودهنگام می تواند عوارض کم شنوایی و ناشنوایی را به حداقل برساند و زمینه رشد، یادگیری و شکوفایی توانایی های دانش آموزان را فراهم کند.

خانی با اشاره به ضرورت حمایت اجتماعی از افراد دارای آسیب شنوایی گفت: محدودیت های ارتباطی و نبود شناخت کافی در جامعه ممکن است این افراد را با انزوای اجتماعی و چالش های روان شناختی و عملکردی مواجه کند؛ ازاین رو، توجه به نیازهای آنان و فراهم کردن فرصت مشارکت برابر در جامعه ضروری است.

وی همچنین با بیان اینکه نابینایی و کم بینایی مانعی برای برخورداری از استعدادها و توانمندی های ارزشمند نیست، بر ضرورت فراهم کردن امکانات و شرایط لازم برای پرورش قابلیت های این دانش آموزان تأکید کرد.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان اظهار کرد: بخش مهمی از مشکلات افراد دارای معلولیت ناشی از موانع محیطی و اجتماعی است و اصلاح نگرش ها و فراهم کردن فرصت های برابر می تواند زمینه حضور فعال آنان را در عرصه های مختلف فراهم کند.

وی توسعه کمی و کیفی آموزش تلفیقی و فراگیر را از رویکردهای آموزش و پرورش استثنایی دانست و افزود: هدف این است که دانش آموزان نابینا و ناشنوا در کنار سایر دانش آموزان تحصیل کنند و متناسب با شرایط و توانایی های خود از فرصت های آموزشی بهره مند شوند.

خانی با تأکید بر ضرورت توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان گفت: هر دانش آموز نیازها و ظرفیت های خاص خود را دارد و نظام آموزشی باید با شناخت این تفاوت ها، زمینه یادگیری مؤثر و رشد استعدادهای همه دانش آموزان را فراهم کند.

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