به گزارش کردپرس، شاسوار عبدالواحد، رئیس جنبش نسل نو، در یک کنفرانس خبری در بغداد اعلام کرد که این جنبش به هیچ وجه در دولت اقلیم کردستان مشارکت نخواهد کرد و هیچ توافقی با اتحادیه میهنی برای تصدی معاونت ریاست اقلیم ندارد. شاسوار عبدالواحد گفت که امروز در نشست رهبران «اداره دولت» شرکت کرده و در این نشست بر ضرورت برگزاری انتخابات در اقلیم کردستان تأکید کرده است. وی افزود: «ما از همین حالا برای برگزاری انتخابات آماده‌ایم» و در عین حال مدعی شد که میان اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان نزدیکی وجود ندارد. رئیس جنبش نسل نو همچنین درباره توافق این جنبش با اتحادیه میهنی گفت این توافق همچنان پابرجاست و او به تمامی مفاد آن پایبند است. شاسوارعبدالواحد تأکید کرد: «اگر اتحادیه میهنی در برابر حزب دموکرات کوتاه بیاید، ما با آن همراه نخواهیم شد.» وی همچنین گفت که جنبش نسل نو در بغداد هیچ توافقی با احزاب برای به‌دست آوردن پست‌های دولتی ندارد. رئیس جنبش نسل نو در ادامه با انتقاد از وضعیت سیاسی اقلیم کردستان اظهار کرد که دولت کنونی اقلیم، دولتی است که دوره قانونی آن به پایان رسیده و مشروعیت خود را از دست داده است. او همچنین مدعی شد که در اقلیم کردستان نهادهای لازم وجود ندارند و هیچ‌کس به‌طور دقیق از میزان درآمدهای نفتی اقلیم اطلاع ندارد.