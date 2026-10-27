۹ کوره زغال گیری غیرمجاز در جنگل های مریوان منهدم شد

سرویس کردستان - رئیس منابع طبیعی مریوان از شناسایی و انهدام ۹ کوره زغال گیری غیرمجاز و کشف و امحای حدود یک تن زغال حاصل از تخریب درختان جنگلی در محدوده ۲ روستای این شهرستان خبر داد.

به گزارش کرد پرس، وریا محمدی در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: در جریان عملیات مقابله با تخریب جنگل ها و تولید غیرمجاز زغال در محدوده روستاهای قامیشله و انجیران، نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی چند کانون زغال گیری غیرمجاز را شناسایی کردند.

وی افزود: نیروهای یگان حفاظت پس از مشاهده آثار فعالیت های غیرمجاز، وارد عمل شدند و در این عملیات ۹ کوره تولید زغال شناسایی و تخریب شد.

رئیس منابع طبیعی مریوان ادامه داد: در جریان این عملیات، ۳۰ کیسه زغال نیز کشف و ضبط و حدود یک هزار کیلوگرم زغال حاصل از تخریب درختان جنگلی در محل امحا شد.

محمدی با بیان اینکه متخلفان برای استقرار و ادامه فعالیت های غیرمجاز، کپرهایی در منطقه احداث کرده بودند، گفت: این سازه ها نیز در جریان عملیات تخریب شدند.

وی یادآور شد: پیش از این نیز ۹ کوره زغال گیری غیرمجاز در محدوده روستای خشکلان این شهرستان منهدم شده بود که در جریان آن عملیات، ۲۴ کیسه زغال قاچاق ضبط و حدود یک هزار و ۵۰۰ کیلوگرم زغال جنگلی امحا شد.

رئیس منابع طبیعی مریوان بر تداوم اقدامات حفاظتی برای مقابله با تخریب عرصه های جنگلی و تولید غیرمجاز زغال تأکید کرد.