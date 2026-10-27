تأکید دادگستری کردستان بر ایمنی سرویس مدارس و عدالت آموزشی

به گزارش کرد پرس، حسن اصلانی در جلسه بررسی راهکارهای پیشگیرانه و حمایتی در حوزه دانش آموزی که در سالن جلسات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان برگزار شد، اظهار کرد: حمایت از کودکان و نوجوانان نباید صرفاً به محیط مدرسه محدود شود، بلکه همه عوامل مؤثر بر سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و تحصیلی آنان باید به صورت یکپارچه مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اهمیت شناسایی به موقع عوامل خطر و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه پیش از وقوع حوادث و آسیب ها افزود: ایمنی سرویس های مدارس، نظارت بر صلاحیت رانندگان، دسترسی عادلانه دانش آموزان به امکانات آموزشی و حمایت از دانش آموزان مناطق کم برخوردار از جمله موضوعات مهم در حوزه پیشگیری و حمایت اجتماعی است.

مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل کردستان با تأکید بر ضرورت نظارت بر رفت وآمد روزانه دانش آموزان، به ویژه دانش آموزان مقطع ابتدایی، گفت: صلاحیت رانندگان، اعتبار مدارک و مجوزهای لازم، معاینه فنی خودروها، ظرفیت مجاز، رعایت ضوابط ایمنی و نحوه سوار و پیاده شدن دانش آموزان باید به صورت مستمر بررسی شود.

اصلانی همچنین بر ضرورت پیش بینی سازوکاری برای دریافت و رسیدگی سریع به گزارش های مربوط به تخلفات، ناایمنی خودروها و رفتارهای پرخطر در مسیر سرویس مدارس تأکید کرد و افزود: هدف از این اقدامات صرفاً برخورد با تخلفات نیست، بلکه پیشگیری از حوادث، کاهش خطرات و ایجاد اطمینان خاطر برای خانواده ها در اولویت قرار دارد.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت فراهم کردن فرصت های برابر برای برخورداری از آموزش باکیفیت اظهار کرد: دانش آموزان برخی مناطق روستایی، دورافتاده و کم برخوردار استان ممکن است در تأمین لوازم التحریر، پوشاک، ملزومات آموزشی، امکانات کمک آموزشی و وسیله رفت وآمد مناسب با محدودیت مواجه باشند.

مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل کردستان افزود: تداوم این محدودیت ها می تواند به افت تحصیلی، کاهش انگیزه، غیبت های مکرر و در برخی موارد ترک تحصیل منجر شود؛ ازاین رو، حمایت از این دانش آموزان باید به صورت هدفمند، بر اساس شناسایی دقیق نیازها و با رعایت کرامت انسانی و محرمانگی اطلاعات خانوادگی آنان انجام شود.

اصلانی پیشنهاد کرد آموزش وپرورش با همکاری سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، خیران و سایر نهادهای حمایتی، نیازهای واقعی دانش آموزان مناطق هدف را شناسایی و برای تأمین ملزومات ضروری آنان برنامه ای مشخص و قابل ارزیابی تدوین کند.

وی با تأکید بر ضرورت توزیع عادلانه کمک ها گفت: تخصیص حمایت ها باید بر اساس شاخص های روشن و میزان نیاز دانش آموزان انجام شود تا از موازی کاری، توزیع نامتوازن امکانات و محروم ماندن دانش آموزان نیازمند جلوگیری شود.

مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل کردستان در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری و مسئولیت پذیری دستگاه های مرتبط، زمینه ای فراهم شود تا هیچ دانش آموزی به دلیل ناایمنی مسیر رفت وآمد، محرومیت اقتصادی یا نبود حمایت به موقع، از حق برخورداری از آموزش ایمن و مناسب محروم نماند.