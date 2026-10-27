کشف ۲۰ کیلوگرم شمش نقره قاچاق در مرزهای کردستان

به گزارش کرد پرس، سردار احمدرضا حاتمی در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: مرزبانان استان در راستای مقابله با قاچاق کالا و ارز و با اتکا به اشراف اطلاعاتی، هوشیاری نیروها و تشدید اقدامات کنترلی در نوار مرزی، موفق به کشف محموله ای از شمش نقره قاچاق به وزن ۲۰ کیلوگرم شدند.

وی افزود: قاچاقچیان قصد انتقال غیرقانونی این محموله را داشتند که با مشاهده حضور و اقدام به موقع مرزبانان، محموله را رها کردند و با استفاده از پوشش جنگلی منطقه از محل گریختند.

فرمانده مرزبانی کردستان با تأکید بر تداوم اقدامات کنترلی در مناطق مرزی گفت: مرزبانان با هوشیاری و آمادگی عملیاتی، پایش نوار مرزی را با جدیت دنبال می کنند و با هرگونه اقدام مجرمانه در حوزه قاچاق کالا و ارز برخورد خواهند کرد.