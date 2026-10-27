خبر نویسنده: 3241 ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ ۰۹:۴۱ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰)
کشف ۲۰ کیلوگرم شمش نقره قاچاق در مرزهای کردستان
سرویس کردستان - فرمانده مرزبانی استان کردستان از کشف ۲۰ کیلوگرم شمش نقره قاچاق به ارزش ۱۱۰ میلیارد ریال در نوار مرزی این استان خبر داد.
به گزارش کرد پرس، سردار احمدرضا حاتمی در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: مرزبانان استان در راستای مقابله با قاچاق کالا و ارز و با اتکا به اشراف اطلاعاتی، هوشیاری نیروها و تشدید اقدامات کنترلی در نوار مرزی، موفق به کشف محموله ای از شمش نقره قاچاق به وزن ۲۰ کیلوگرم شدند.
وی افزود: قاچاقچیان قصد انتقال غیرقانونی این محموله را داشتند که با مشاهده حضور و اقدام به موقع مرزبانان، محموله را رها کردند و با استفاده از پوشش جنگلی منطقه از محل گریختند.
فرمانده مرزبانی کردستان با تأکید بر تداوم اقدامات کنترلی در مناطق مرزی گفت: مرزبانان با هوشیاری و آمادگی عملیاتی، پایش نوار مرزی را با جدیت دنبال می کنند و با هرگونه اقدام مجرمانه در حوزه قاچاق کالا و ارز برخورد خواهند کرد.
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