خانه / فیلم / خبر / سرخط خبرهای5آبان خبرگزاری کردپرس مرورگر شما از پخش ویدئو پشتیبانی نمیکند. ویدئو خبر نویسنده: 3240 ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ ۱۲:۲۸ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰) اندازه متن: -A +A ♥ ذخیره ⎙ لینک کوتاه اشتراک کپی لینک تلگرام واتساپ سرخط خبرهای5آبان خبرگزاری کردپرس سرخط خبرهای5 آبان منتشر شده در خبرگزاری کردپرس در استودیو خبر تقدیم حضور مخاطبان می شود. صفحه ویدئویی پلیر مستقیم مطالعه بیشتر خبر قبلی و بعدی خبر قبلی سهم اقلیم کردستان در بودجه باید مبنای استخدامهای جدید قرار گیرد خبر بعدی میاندوآب خاستگاه نهالهای استاندارد و کمآببر ایران میشود
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