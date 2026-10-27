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خبر ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ ۱۲:۲۸ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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سرخط خبرهای5آبان خبرگزاری کردپرس

سرخط خبرهای5 آبان منتشر شده در خبرگزاری کردپرس در استودیو خبر تقدیم حضور مخاطبان می شود.
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