خرید تضمینی هزار و ۸۵۰ تن مرغ منجمد در کردستان

سرویس کردستان - مدیرکل پشتیبانی امور دام استان کردستان از خرید تضمینی هزار و ۸۵۰ تن مرغ منجمد با هدف حمایت از تولیدکنندگان و کمک به تنظیم بازار محصولات پروتئینی خبر داد و گفت: تاکنون ۶ هزار تن ذرت و ۲ هزار تن کنجاله سویا نیز میان مرغداران استان توزیع شده است.

امید فهری در گفت و گو با خبرنگار کرد پرس، اظهار کرد: در راستای حمایت از تولیدکنندگان بخش طیور و با پیگیری های انجام شده و بهره گیری از ظرفیت های موجود، تاکنون هزار و ۸۵۰ تن مرغ منجمد در استان خریداری شده است.

وی افزود: در چارچوب این طرح، مقرر شده است در ازای تحویل مرغ منجمد از سوی مرغداران، نهاده های دامی در اختیار آنان قرار گیرد که تاکنون ۹۵ درصد از مطالبات مربوط به خریدهای انجام شده تسویه شده است.

مدیرکل پشتیبانی امور دام کردستان با اشاره به اقدامات انجام شده برای تأمین نهاده های مورد نیاز واحدهای پرورش طیور گفت: تاکنون ۶ هزار تن ذرت و ۲ هزار تن کنجاله سویا میان مرغداران استان توزیع شده است.

فهری ادامه داد: تأمین و توزیع نهاده های دامی تا پایان سال ادامه خواهد داشت تا ضمن پشتیبانی از روند تولید، از ظرفیت واحدهای پرورش طیور استان حمایت شود.

وی با تأکید بر تداوم حمایت از تولیدکنندگان بخش طیور بیان کرد: این اقدامات از خرید محصول تولیدی تا تأمین نهاده های دامی را در بر می گیرد و با هدف استمرار تولید، حمایت از اشتغال و کمک به پایداری بازار محصولات پروتئینی انجام می شود.