مطالعات امکان سنجی توسعه خوشه هنرهای چوبی سنندج آغاز می شود

سرویس کردستان - معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان از آغاز مطالعات امکان سنجی توسعه خوشه هنرهای چوبی سنندج با مشارکت شرکت شهرک های صنعتی استان خبر داد و گفت: نتایج این مطالعات مبنای تدوین نقشه راه توسعه این حوزه، ساماندهی تولید و بهبود تأمین مواد اولیه خواهد بود.

به گزارش کرد پرس، فرزانه فرج الهی در نشست با نمایندگان شرکت شهرک های صنعتی کردستان اظهار کرد: این مطالعات با هدف توسعه هنرهای چوبی سنندج و با بهره گیری از اطلاعات و ظرفیت های کارشناسی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان انجام می شود.

وی افزود: نتایج مطالعات امکان سنجی به تدوین نقشه راهی برای ساماندهی وضعیت تولید، بهبود فرآیند تأمین مواد اولیه و تکمیل زنجیره ارزش هنرهای چوبی سنندج، به ویژه در رشته های نازک کاری و خراطی، کمک خواهد کرد.

معاون صنایع دستی کردستان با اشاره به اهمیت برنامه ریزی اصولی برای توسعه این حوزه بیان کرد: در صورت دستیابی به نتایج مطلوب در مرحله امکان سنجی، زمینه ورود به مرحله اجرایی و فراهم شدن بستر توسعه و رونق هنرهای چوبی فراهم می شود.

فرج الهی ادامه داد: اجرای برنامه های توسعه ای مبتنی بر مطالعات کارشناسی می تواند ضمن بهبود شرایط فعالیت هنرمندان و تولیدکنندگان، به تقویت زنجیره تولید و افزایش ارزش آفرینی در این حوزه کمک کند و زمینه ارتقای وضعیت اقتصادی و حرفه ای فعالان صنایع دستی استان را فراهم آورد.

وی ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاه های مرتبط و پیگیری نتایج مطالعات، گام های مؤثری برای توسعه هنرهای چوبی، به ویژه در سنندج، و حمایت از هنرمندان و صنعتگران این رشته برداشته شود.