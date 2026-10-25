پروین بولدان، عضو هیئت امرالی دم پارتی، خواستار تعریف رسمی مسئولیت عبدالله اوجالان در روند صلح شد و گفت او باید هرچه سریع‌تر مدیریت سازوکار «هماهنگی صلح و ورود به عرصه سیاسی» را برعهده بگیرد.

به گزارش کردپرس، سومین کنگره عادی تشکیلات استانی حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی) در یک سالن اجتماعات در شهرستان توشبا از توابع استان وان برگزار شد.

تولای حاتم اوغولاری، رئیس مشترک دم پارتی، پروین بولدان، عضو هیئت امرالی، عبدالله زیدان، شهردار مشترک کلان‌شهر وان، نمایندگان تشکیلات‌های محلی، مدیران نهادهای مدنی و شماری از شهروندان در این کنگره حضور یافتند.

در محل برگزاری کنگره، پلاکاردهایی با مضامین «برای صلح و جامعه دموکراتیک سازمان می‌یابیم» و «با فلسفه زن، زندگی، آزادی سازمان می‌یابیم» نصب شده بود. شرکت‌کنندگان نیز شعارهای «زنده باد رهبر آپو» و «زن، زندگی، آزادی» سر دادند.

کنگره با یک دقیقه سکوت به یاد جان‌باختگان مبارزه آزادی‌خواهانه آغاز شد.

رؤسای مشترک دم پارتی وان: آزادی اوجالان برای موفقیت روند ضروری است

ویسی دیلکچی و گلشن کورت، رؤسای مشترک تشکیلات دم پارتی در وان، در سخنان خود بر نقش عبدالله اوجالان در روند جاری تأکید کردند.

آنان گفتند: «این روند به‌واسطه تلاش‌های آقای عبدالله اوجالان آغاز شد. تا زمانی که او به آزادی فیزیکی دست پیدا نکند، روند به هدف خود نخواهد رسید و تکمیل نخواهد شد.»

عبدالله زیدان، شهردار مشترک کلان‌شهر وان، نیز در سخنان کوتاهی بر همبستگی اجتماعی و ادامه مبارزه برای دفاع از اراده مردم و مدیریت‌های محلی تأکید کرد.

بولدان: مسئولیت اوجالان باید به‌روشنی تعریف شود

پروین بولدان در آغاز سخنانش سلام عبدالله اوجالان را به شرکت‌کنندگان کنگره منتقل کرد و سپس درباره روند صلح و جامعه دموکراتیک سخن گفت.

او اظهار کرد: «افتخار می‌کنم که سلام آقای عبدالله اوجالان را برای شما آورده‌ام. این روند امیدهای بزرگی را در خود جای داده است. روند گام‌به‌گام ادامه دارد و مردم ما با انتظارات بزرگی آن را دنبال می‌کنند.»

بولدان افزود: «روند در مسیر خود پیش می‌رود؛ اما برای آنکه بهتر مدیریت شود، آقای عبدالله اوجالان باید بی‌درنگ فعالیت خود را برای اداره هماهنگی صلح و ورود به عرصه سیاسی آغاز کند.»

عضو هیئت امرالی دم پارتی از دولت ترکیه خواست نام، جایگاه و مسئولیت اوجالان در این سازوکار را به‌صورت رسمی و شفاف تعریف کند.

او گفت: «دولت و حکومت باید هرچه سریع‌تر نام این سازوکار را تعیین و مسئولیت آقای عبدالله اوجالان را تعریف کنند. معتقدم پس از این تعریف، روند با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت.»

بولدان خطاب به اردوغان: سرپرست‌ها را کنار بگذارید

بولدان در ادامه خطاب به رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، گفت لغو انتصاب سرپرست‌های دولتی در شهرداری‌ها می‌تواند نخستین اقدام عملی دولت برای تقویت اعتماد به روند باشد.

او گفت: «از اینجا رئیس‌جمهور را خطاب قرار می‌دهم؛ شما می‌توانید در نخستین گام، اراده‌ای را که از مردم ما گرفته شده است، بازگردانید. سرپرست‌های منصوب در شهرداری‌های ما را کنار بگذارید و شهرداران منتخب را به مسئولیت‌های خود بازگردانید.»

بولدان با بیان اینکه دم پارتی نمی‌خواهد روند صلح با شکست روبه‌رو شود، افزود: «ما ارزش صلح را می‌دانیم و نمی‌خواهیم این روند از بین برود. خوشحالیم که طی دو سال گذشته پیکرهای تازه‌ای به این سرزمین بازنگشته و مادران سوگوار نشده‌اند. دیگر هیچ‌کس تحمل درد و هزینه‌های تازه را ندارد.»

او ادامه داد: «بار ما سنگین و راه ما طولانی است؛ اما باور داریم که موفق خواهیم شد.»

حاتم اوغولاری: جامعه در حال ازدست‌دادن اعتماد خود است

تولای حاتم اوغولاری، رئیس مشترک دم پارتی، نیز در این کنگره بر تداوم امید این حزب به صلح تأکید کرد، اما نسبت به کاهش اعتماد عمومی در نتیجه تأخیر دولت در انجام اقدامات عملی هشدار داد.

او گفت: «برخی می‌پرسند آیا هنوز در این روند صلح امید و انتظاری دارید؟ امید ما به صلح هیچ‌گاه کاهش نیافته است. ۳۰ سال پیش نیز از صلح سخن می‌گفتیم و امروز هم صلح می‌خواهیم؛ اما دولت و حکومت باید بدانند که جامعه در حال ازدست‌دادن اعتماد خود است.»

حاتم اوغولاری افزود مردم می‌خواهند به روند اعتماد کنند و انتظار دارند توافق‌هایی که در امرالی درباره آنها گفت‌وگو شده است، در عمل اجرا شوند.

او با اشاره به بیانیه هشتم اکتبر جنبش کُردی گفت: «در آن بیانیه، مواضع و نقشه راه به‌روشنی اعلام شد. برای انجام بررسی‌ها و تأییدها هنوز منتظر چه هستند؟ چرا این روند تا این اندازه طولانی می‌شود؟»

درخواست برای آزادی زندانیان بیمار

رئیس مشترک دم پارتی تأکید کرد مذاکرات مسیر و سازوکار خاص خود را دارد؛ اما در کنار آن باید اصلاحات حقوقی و دموکراتیک نیز انجام شود.

او با اشاره به وضعیت زندانیان سیاسی و بیمار گفت: «برای آزادی زندانیان بیمار نیازی به تصمیم شورای امنیت ملی ترکیه نیست. به‌تعویق‌افتادن آزادی زندانیانی که ۳۰ سال در زندان مانده‌اند، در حال گسترش است و باید در این زمینه بی‌درنگ اقدام شود.»

حاتم اوغولاری گفت دم پارتی از آغاز، موضع خود را در قبال روند بر دو محور «مذاکره و مبارزه» تعریف کرده است.

او افزود: «اکنون زمان توقف نیست؛ زمان تقویت سازمان‌یابی است. راه تقویت جایگاه آقای عبدالله اوجالان در امرالی، از سازمان‌یابی گسترده‌تر و مبارزه‌ای نیرومندتر می‌گذرد. از این راه می‌توانیم فشارها را در هم بشکنیم و عرصه سیاست را تقویت کنیم.»

در پایان کنگره، مدیریت جدید تشکیلات استانی دم پارتی انتخاب شد. گلشن کورت و ویسی گونش به‌عنوان رؤسای مشترک جدید تشکیلات این حزب در وان برگزیده شدند.