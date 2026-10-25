کردپرس
٣ پروژه عمران شهری در مهاباد به بهرەبرداری رسید
خبر ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ ۱۹:۵۴ زمان مطالعه: 2 دقیقه (۰)
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٣ پروژه عمران شهری در مهاباد به بهرەبرداری رسید

سرویس آذربایجان غربی- ٣ پروژه ساماندهی ورودی‌ها و احداث کمربندی‌های شهر مهاباد به طول مجموع ۵.۵ کیلومتر و با اعتبار ۱۳۵ میلیارد تومان، روز شنبه با حضور استاندار آذربایجان غربی به بهره‌برداری رسید.

به گزارش کردپرس، شهردار مهاباد در حاشیه افتتاح این پروژه‌ها اظهار کرد: این طرح‌ها در راستای اجرای تاکیدات مقام عالی استان مبنی بر ساماندهی ورودی شهرها و با هدف بهبود وضعیت معابر، ارتقای کیفیت تردد و ساماندهی سیمای شهری اجرا شده است.

بابک رستم‌پور افزود: این پروژه‌ها شامل ساماندهی ورودی شهر مهاباد از سمت سردشت در محور حمزه‌آباد، احداث کمربندی تاج‌سد به بلوار آزادگان و کمربندی پشت‌تپ به بلوار حسن‌زاده است که برای اجرای آنها در مجموع ۱۳۵ میلیارد تومان هزینه شده است.

وی با اشاره به مشخصات این طرح‌ها بیان کرد: ساماندهی ورودی شهر از سمت سردشت به طول سه کیلومتر و با اعتبار ۵۰ میلیارد تومان اجرا شده است که نقش مهمی در بهسازی یکی از مسیرهای ورودی شهر دارد.

شهردار مهاباد ادامه داد: کمربندی تاج‌سد به بلوار آزادگان نیز به طول یک‌هزار و ۲۰۰ متر و با اعتبار ۴۵ میلیارد تومان احداث شده و کمربندی پشت‌تپ به بلوار حسن‌زاده به طول یک‌هزار و ۲۰۰ متر با صرف ۴۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده است.

رستم‌پور اظهار کرد: اجرای این پروژه‌ها در مجموع ۵.۵ کیلومتر متر از مسیرهای شهری را دربر می‌گیرد و با ساماندهی ورودی‌ها و توسعه شبکه معابر، زمینه بهبود دسترسی به بخش‌هایی از شهر را فراهم می‌کند.

این سه پروژه عمرانی در چارچوب برنامه‌های توسعه زیرساخت‌های شهری مهاباد اجرا شده و بهره‌برداری از آنها می‌تواند در بهبود منظر ورودی‌های شهر و تسهیل رفت‌وآمد شهروندان و مسافران موثر باشد.

استاندار آذربایجان غربی امروز در سفر به شهر خلیفان، چند پروژه ورزشی و عمرانی را افتتاح کرد و در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان با محوریت بررسی مسائل و نیازهای توسعه‌ای این شهر حضور یافت و در ادامه از غار سهولان بازدید کرد.

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