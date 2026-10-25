درگیری مسلحانه در جنوب حسکه؛ یک فرد مسلح کشته و دو نفر زخمی شدند

سرویس سوریه - در پی درگیری میان نیروهای امنیت داخلی سوریه و افراد مسلح در جنوب حسکه، یک فرد مسلح کشته و دو فرد مسلح دیگر زخمی شدند.

به گزارش کردپرس، درگیری مسلحانه‌ای در جنوب شهر حسکه، در منطقه میان روستای عبیده و سبع سکور و در نزدیکی میدان پانوراما میان نیروهای امنیت داخلی سوریه و افراد مسلح روی داد که در جریان این درگیری، یک فرد مسلح کشته شد و دو فرد مسلح دیگر نیز زخمی شدند.

به نوشته آژانس خبری هاوار از شهر حسکه، مجروحان این حادثه پس از وقوع درگیری به بیمارستان الشعب حسکه منتقل شدند.

تا زمان انتشار این گزارش، اطلاعات بیشتری درباره هویت افراد مسلح، علت آغاز درگیری و جزئیات عملیات نیروهای امنیت داخلی سوریه منتشر نشده است.