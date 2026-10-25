مرگ ٤٢٤ نفر طی تصادفات نیمه اول سال در آذربایجان غربی

به گزارش کردپرس، موسی ادیب پور در این زمینه افزود: شمار فوتی‌ها بیش از یک درصد کاهش و تعداد مصدومان بیش از ۶ درصد افزایش یافته است.

وی بیان کرد: از مجموع جان‌باختگان حوادث رانندگی در نیمه نخست امسال ۳۳۷ نفر مرد و ۸۷ نفر زن بودند که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش بیش از یک درصدی داشته است.

ادیب فر افزود: شمار فوتی‌های در نیمه نخست سال قبل ۴۳۲ نفر بود که از این تعداد ۳۴۵ مرد و شمار فوتی‌های زن ۸۷ بود.

مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان غربی با بیان اینکه در نیمه نخست امسال ۳۰ نفر بر اثر سوختگی در آذربایجان غربی جان خود را از دست دادند،اظهار کرد: از مجموع جان‌باختگان در نیمه نخست امسال ۱۷ نفر مرد و ۱۳ نفر زن بودند در مقایسه با سال قبل کاهش ۳۱ درصدی داشته است.

وی اضافه کرد: در نیمه نخست سال گذشته تعداد ۴۴ نفر بر اثر سوختگی جان خود را از دست دادند که شمار فوتی‌های مرد ۲۷ و شمار فوتی‌های زن ۱۷ نفر بود.