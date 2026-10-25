سرویس سوریه - در جریان درگیری‌های شهر رنکوس در حومه دمشق، هم‌زمان با عملیات نیروهای امنیت داخلی سوریه، هفت نفر جان باختند که دو نفر از آنها عضو نیروهای امنیت داخلی بودند.

به گزارش کردپرس، دیده‌بان حقوق بشر سوریه(SOHR) اعلام کرد در جریان درگیری‌های شهر رنکوس در حومه دمشق، هم‌زمان با عملیات نیروهای امنیت داخلی سوریه، هفت نفر جان باختند که دو نفر از آنها عضو نیروهای امنیت داخلی سوریه بودند.

دیده‌بان حقوق بشر سوریه در گزارشی که در وب‌سایت این دیده‌بان منتشر شد، اعلام کرد که در جریان عملیات نیروهای امنیت داخلی سوریه در شهر رنکوس واقع در حومه دمشق، درگیری‌هایی رخ داد که در نتیجه آن هفت نفر جان خود را از دست دادند. بر اساس این گزارش، دو نفر از کشته‌شدگان از اعضای نیروهای امنیت داخلی سوریه بوده‌اند.

دیده‌بان حقوق بشر سوریه همچنین اعلام کرد که ساکنان منطقه، ادعاهای مطرح‌شده درباره ارتباط افراد کشته‌شده با داعش را رد می‌کنند.

این نهاد حقوق بشری با اشاره به ضرورت روشن شدن ابعاد حادثه، خواستار انجام تحقیقات مستقل و شفاف درباره درگیری‌های رنکوس شد تا جزئیات واقعه و مسئولیت طرف‌های دخیل در آن مشخص شود.